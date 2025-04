Thuram, possibile forfait contro il Barcellona: chi al suo posto?

In una settimana già non troppo esaltante, in casa Inter, nell’immediata vigilia del match cruciale per la corsa scudetto contro la Roma, Simone Inzaghi può parzialmente sorridere, visto che i nerazzurri hanno pienamente recuperato Dumfries e Zielinski, che già ieri hanno svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni e che sperano di mettere minuti nelle gambe già domenica in vista della sfida col Barcellona.

Tuttavia, a preoccupare il tecnico piacentino, sono le condizioni di Marcus Thuram.

Il francese non ha ancora smaltito l’affaticamento agli adduttori che lo ha tenuto fuori nelle sfide contro Bologna e Milan, e non sarà disponibile nemmeno contro la Roma domenica. Troppo ravvicinati i tempi della sfida di San Siro, visto che il calciatore non è ancora rientrato in gruppo.

In vista di Barcellona, la speranza è quella di rivederlo tra i convocati, anche se difficilmente il 9 nerazzurro partirà titolare nell’andata delle semifinali, con il principale indiziato a sostituirlo che potrebbe essere Marko Arnautovic.

L’austriaco è infatti in una stagione dove sta sicuramente dando il suo contributo: con 7 goal e 2 assist in 723 minuti giocati, vanta un contributo al goal ogni 80 minuti di media. Numero importanti per un calciatore che è uno dei leader carismatici dello spogliatoio e, in un momento in cui Correa e Taremi non hanno mai offerto determinate garanzie tecniche, lo candida ad alternativa numero uno nelle scelte di Simone Inzaghi.

Già contro la Roma, Arnautovic dovrebbe partire dal 1’, in una sfida che può essere decisiva per la corsa al tricolore, in un momento già delicato anche per una questione mentale dopo la doppia sconfitta in tre giorni con Bologna e Milan, e senza Bastoni e Mkhitaryan squalificati, non è possibile permettersi altri falsi.

Insomma, l’ultimo superstite del magico 2010 nerazzurro è pronto a dare il suo contributo, alla vigilia di una doppia sfida cruciale per le sorti nerazzurre, in Italia e in Europa.