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Golf

Tiger Woods, nuovo incidente: auto ribaltata e scatta l’arresto

Il campione coinvolto in una collisione con un camion: ferite lievi, scatta l’arresto

Mar 28, 20261 Lettura
Los Angeles, CA Tiger Woods was involved in a terrifying car crash in Florida on Friday, according to local law enforcement. Details surrounding what caused the accident have not been released at this time. Pictured Here: Tiger Woods' Genesis GV80 is removed from the crash scene following a horrific early morning accident. The Golf great was hospitalized following a serious single-car accident in L.A. County this morning. According to a statement from the LA Sheriff's Dept., Tiger was extricated from the wreck with the jaws of life. The single-vehicle rollover traffic collision occurred on the border of Rolling Hills Estates and Rancho Palos Verdes," officials say. **SHOT ON 02/23/2021** Pictured: Tiger Woods BACKGRID USA 27 MARCH 2026 USA: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com UK: +44 208 344 2007 / uksales@backgrid.com *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*

Ancora paura per Tiger Woods. Il fuoriclasse del golf è rimasto coinvolto in un nuovo incidente automobilistico: la sua vettura si è ribaltata dopo l’impatto con un camion. Le condizioni non destano preoccupazione, ma l’episodio ha avuto conseguenze legali dopo il rifiuto del test delle urine.

L’incidente si è verificato in seguito a una collisione con un mezzo pesante che ha provocato il ribaltamento dell’auto del campione. Woods ha riportato lesioni non gravi ed è rimasto cosciente durante i soccorsi. Dopo l’intervento delle autorità, si è sottoposto regolarmente all’etilometro risultando negativo all’alcol.

Nonostante la collaborazione iniziale, Woods ha rifiutato il test delle urine. Una decisione che ha portato all’accusa di guida in stato di ebbrezza secondo la normativa vigente. La polizia ha sottolineato come il giocatore sia stato cauto nelle dichiarazioni, evitando elementi potenzialmente auto-incriminanti.

L’episodio riporta alla memoria il grave incidente del 2021, quando Woods riportò seri danni alla gamba destra. Anche in questa occasione, però, le condizioni fisiche sembrano sotto controllo, mentre resta aperta la questione legale.

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