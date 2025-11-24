Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Ligue 1

Tonfo Monaco, pari Lione e corsa a tre per il titolo francese

I successi di Marsiglia, Lens e Lione infatti, tracciano un solco tra i primi tre posti e il resto della classifica

Nov 24, 2025
DECINES-CHARPIEU, FRANCE - OCTOBER 23: Corentin Tolisso of Olympique Lyonnais celebrates scoring his team's first goal with teammatesduring the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 match between Olympique Lyonnais and FC Basel 1893 at OL Stadium on October 23, 2025 in Decines-Charpieu, France. (Photo by Pauline Figuet - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nella 13ª giornata di Ligue 1, si conferma una bagarre a tre squadre per il primo posto. I successi di Marsiglia, Lens e Lione infatti, tracciano un solco tra i primi tre posti e il resto della classifica: sono diventate infatti 6 le lunghezze fra la terza e la quarta, con le squadre citate sopra che sono invece racchiuse tutte in 2 punti.

Ad aprire la giornata è stata la squadra di De Zerbi, che con un sonoro 1-5 a domicilio ai danni del Nizza, si conferma il miglior attacco del torneo. I marsigliesi chiudono infatti la pratica nel giro della prima ora, con due goal nella prima frazione ad opera di Aubameyang e Greenwood, ai quali sono seguiti la doppietta dell’inglese ex Manchester, già a quota 10 goal e capocannoniere attuale del campionato francese, e il goal dell’ex Juve Weah. Cho per il Nizza e Paixao per il Marsiglia firmano l’1-5 finale.

Alla squadra di De Zerbi rispondo Lens e PSG, entrambe vittoriose in casa, rispettivamente 1-0 sullo Strasburgo e 3-0 sul Le Havre. I campioni di Francia e d’Europa in carica liquidano agevolmente gli ospiti grazie ai goal di Lee, Neves e Barcola, confermandosi capolisti solitari. Il Lens invece piega lo Strasburgo di Panichelli grazie al goal firmato al 69’ da parte di Ganiou, per una vittoria tanto sofferta quanto importante, che consente ai giallorossi di agganciare il Marsiglia e di restare in piena corsa per il titolo. Nelle altre partite, è crisi nera per il Monaco, asfaltato dal Rennes per 4-1 fuori casa, grazie ai goal di Boudlal, Camara, Embolo e Blas (quest’ultimo su rigore), mentre il goal della bandiera per i monegaschi porta la firma di Biereth, che rende meno amaro il passivo per la terza sconfitta di fila.

Pari a reti bianche invece per il Lione di Fonseca in casa dell’Auxerre, con i padroni di casa che possono recriminare per il rigore sbagliato a metà primo tempo da parte di Sinayoko. Nelle altre partite, vittoria scoppiettante per il Brest, con uno spettacolare 3-2 sul Metz, mentre l’Angers fa un colpo salvezza sul campo del Tolosa, con una vittoria per 0-1. Pareggio, invece, tra Nantes e Lorient: 1-1 il risultato finale. Nel posticipo invece, pirotecnico 4-2 del Lille ai danni del Paris FC, con doppietta di Giroud.

