Ligue 1

Il Monaco fa l’impresa: 1-0 al PSG. De Zerbi frena, il Lens è primo da solo

Il PSG resta fermo a 30 punti in classifica, mentre il Monaco sale a quota 23 in sesta posizione.

Dic 1, 20251 Lettura
DECINES-CHARPIEU, FRANCE - OCTOBER 23: Corentin Tolisso of Olympique Lyonnais celebrates scoring his team's first goal with teammatesduring the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 match between Olympique Lyonnais and FC Basel 1893 at OL Stadium on October 23, 2025 in Decines-Charpieu, France. (Photo by Pauline Figuet - UEFA/UEFA via Getty Images)

È successo di tutto nella 14ª giornata di Ligue 1, tra una nuova capolista, occasioni di sorpasso sprecate e un tonfo, quello del PSG, tanto inatteso quanto sorprendente. Nel primo anticipo del sabato infatti, i parigini cadono in casa del Monaco grazie al goal di Minamino, al termine di una partita dominata dai campioni d’Europa e di Francia in carica, ma che non hanno saputo concludere. Sconfitta, del PSG, che ha offerto al Marsiglia di De Zerbi l’occasione del sorpasso, che tuttavia Greenwood e compagni hanno mancato, per via del 2-2 beffa di Hidalgo al 92’ dopo aver rimontato, grazie ai goal di Paixao e Hobjerg, il vantaggio iniziale di Emersonn.

Occasione che invece ha sfruttato il Lens, la nuova capolista del campionato francese, che passa sul campo dell’Angers per 1-2 grazie alla doppietta di Thauvin. Torna al successo fuori casa anche il Lille grazie al goal in extremis di Igamane, che proietta la squadra di Genesio al quarto posto. Nelle altre partite invece, sorprende la debacle in casa dell Strasburgo per 1-2 contro il Brest, mentre è solo 1-1 tra Paris FC e Auxerre. Successo per il Lorient sul Nizza (3-1) e per il Rennes in casa del Metz (0-1), mentre nel posticipo il Lione travolge il Nates 3-0, grazie anche alla doppietta dell’ex Inter Satriano.

