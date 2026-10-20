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Giovanni Simeone of Torino FC celebrates after scoring a goal during Serie A 2025/26 match between Torino FC and SSC Napoli at Olimpico Grande Torino Stadium on October 18, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano
Serie A

Torino e Monza show nel monday nigth: Parma e Cagliari travolti

Ott 20, 20261 Lettura

Il Torino di Ignazio Abate continua a correre e conquista un netto 3-0 sul campo del Parma, salendo a 10 punti in classifica. Al Tardini decide la doppietta di Giovanni Simeone, intervallata dalla rete di Che Adams. I granata sbloccano subito la gara con il Cholito, bravo a sfruttare il cross di Belghali e a superare Corvi con un sinistro al volo. Dopo venti minuti arriva il raddoppio di Che Adams, che insacca da pochi passi sugli sviluppi di un pallone deviato da Diego Carlos.

Nella ripresa il Parma prova a reagire, ma Perri respinge ogni tentativo. Al 69’ Simeone firma il tris con una splendida conclusione dalla distanza, ancora su assist di Belghali. Nel finale il VAR annulla un gol a Frigan per fuorigioco. Terzo risultato utile consecutivo per il Torino, mentre il Parma di Gilardino incassa il secondo 3-0 consecutivo.

Monza travolgente: poker al Cagliari e sette punti in classifica

Prestazione autoritaria del Monza, che domina il Cagliari e conquista una convincente vittoria per 4-0, portandosi a quota sette punti in Serie A. I brianzoli prendono il controllo della partita e sbloccano il risultato al 39’ con Kouadio, protagonista di un contropiede vincente. Il Cagliari fatica a reagire e, in apertura di secondo tempo, subisce il raddoppio firmato da Varela.

Il Monza continua a spingere e al 66’ trova il tris con Robinson, al secondo centro stagionale. A chiudere definitivamente i conti è ancora Varela, che completa la propria doppietta personale e fissa il punteggio sul 4-0. Successo pesante per il Monza, che guadagna fiducia e punti preziosi. Serata da dimenticare invece per il Cagliari, costretto a incassare la seconda sconfitta stagionale in campionato.

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