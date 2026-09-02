Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Credit foto: Football-Magazine
Coppa Italia

Torino e Parma fuori tra i fischi: Monza e Cremonese volano agli ottavi

Set 2, 20262 Lettura

PARMA-CREMONESE 0-2

La partita inizia subito con una Cremonese molto aggressiva, che fin dai primi minuti impone il proprio ritmo. Dopo appena cinque minuti la Cremonese trova subito il gol del vantaggio grazie a Tressadri. Primi venti minuti vedono la Cremonese protagonista, con il passare del tempo però il Parma riesce a rendersi pericoloso. L’andamento della partita non cambia e al 40’ arriva il raddoppio della Cremonese grazie a uno straordinario Licina. Nel finale il Parma prova a rendersi pericoloso ma trova sulla sua strada il portiere della Cremonese che gli nega più volte il gol. Il primo tempo termina con risultato di 2-0 per la Cremonese.

Il secondo tempo inizia con l’ingresso del neo acquisto Romero (giocatore del Parma). Il Parma inizia la ripresa in maniera aggressiva, intenzionato a recuperare il risultato con un ottimo pressing sulla Cremonese.
I grigiorossi riescono però ad uscire dalla prima pressione creando altre occasioni pericolose. Dal 55’ la Cremonese aumenta l’intensità creando diverse occasioni senza riuscire a sfruttarle. Nel finale il Parma sfiora il 2-1 all’86’ e trova anche il gol nei minuti conclusivi, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La gara termina quindi 2-0 per la Cremonese, protagonista di una prestazione solida e convincente.
Cremonese che passa agli ottavi dove affronterà il Como. Nonostante il risultato, arriva una notizia dell’ultima ora: Giampaolo è stato esonerato.

TORINO-MONZA 0-1

La partita inizia subito con un Torino molto pericoloso e aggressivo. Nei primi cinque minuti i granata cercano il gol senza trovarlo. Nei successivi quindici minuti entrambe le squadre creano occasioni, il Monza, dopo un avvio complicato, crea diverse occasioni importanti mentre il Torino mette in mostra le abilità del nuovo portiere acquistato. Dal ventesimo in poi il ritmo si abbassa e nessuna delle due squadre riesce ad affondare il colpo decisivo. Al 30′, però, il Monza torna a rendersi aggressivo e dopo tre minuti riesce a procurarsi un rigore (revocato successivamente dal VAR). Nonostante il rigore revocato, il Monza continua a spingere, sfiora il gol e mantiene il controllo del gioco. Il vantaggio arriva nel finale con Dani Mota. Primo tempo che finisce 1-0 per il Monza.

Inizia il secondo tempo seguendo la stessa riga del primo. Il Monza continua a rendersi molto pericoloso rispetto alla squadra di Abate. I granata aumentano la pressione e provano a mettere sotto assedio l’area del Monza, senza successo. Dal 50’ entrambe le squadre creano diverse occasioni, senza concretizzare. La squadra di Abate riesce ad aumentare un po la pressione al Monza, allora Juric opta per dei cambi per provare a chiudere la partita. Dal 70′ il Torino cresce, approfittando di un Monza in difficoltà dal punto di vista fisico, ma spreca tanto soprattutto con Zapata. La partita arriva al novantesimo senza sostanziali colpi di scena, ma al 93’ l’arbitro fischia un rigore per il Torino, salvo poi tornare sui propri passi dopo il richiamo del VAR e annullare la decisione Il Monza vince e passa agli ottavi dove affronterà il Milan.

0 Shares

Articoli correlati

Tris Sassuolo, il Palermo elimina il Lecce. Avanti Pisa e Cremonese

Ago 18, 2026

Clamoroso Lazio, eliminazione shock! Frosinone, Genoa e Verona ai sedicesimi

Ago 17, 2026

Venezia col brivido, Udinese e Torino avanti. Sudtirol ai rigori

Ago 16, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.