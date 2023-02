Torino: Il problema è l’attacco, Sanabria e Pellegri non bastano

La sua diagnosi è netta: così come è, l’attacco del Torino non gira. E la prova cartesiana, afferma, è arrivata dallo stop del “Meazza” contro il Milan per 0-1. Secondo il quotidiano torinese “Tuttosport”, il reparto offensivo granata non può a oggi vivere dei soli apporti di Sanabria e Pellegri. E per una semplice ragione: che al momento non ci sono, o sono molto scarsi. Il problema, per “Tuttosport”, parte da lontano, cioè da quando Belotti ha deciso di fare le valigie e partire per altri lidi. “C’è un grande equivoco – scrive “Tuttosport” – che si trascina dall’estate e non è stato risolto nemmeno sul mercato di gennaio quando il Torino aveva invano provato ad avvicinarsi al centravanti dello Spezia Nzola e a quello del Bari Cheddira”.

Giri a vuoto in entrambi i casi. Ma affidarsi a Sanabria e Pellegri, evidenzia il quotidiano sportivo torinese, “si è rivelato un grande equivoco ma anche un grande azzardo”. E qualcosa vorrà dire il fatto, è il proseguimento della disamina, che “a oggi nessun granata ha segnato più di quattro reti”. L’errore commesso dalla dirigenza granata, secondo l’analisi, risiede nel fatto di non avere messo in conto che “Sanabria continuasse a segnare con il contagocce (al massimo sei reti in A) e che Pellegri potesse incontrare anche in questa stagione una serie di problemi innanzitutto muscolari”.

Intanto al tecnico Ivan Juric resta la necessità di avere nuovo ossigeno per un reparto offensivo perchè, aggiunge “Tuttosport”, “si sbagliano anche troppe occasioni sottoporta”. E non è la prima volta che il sodalizio granata si trova ad avere a che fare con un pungiglione non particolarmente insidioso. Le ventidue reti segnate che ne fanno uno degli attacchi meno prolifici della massima serie, del resto, sono piuttosto eloquenti. La sfida casalinga contro la Cremonese di lunedì 20 febbraio alle 20.45 dirà se il problema del reparto offensivo del sodalizio di via dell’Arcivescovado abbia un’immediata via d’uscita oppure se sarà necessario apportare qualche modifica.