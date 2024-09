Torino in vetta, si rialza la Dea. Roma, si sblocca solo Dovbyk

GENOA-ROMA 1-1

37’ Dovbyk (R), 96’ De Winter (G)

Il Genoa riprende la Roma nell’ultima azione e riesce a strappare un buon punto. Giallorossi che devono ancora una volta rinviare l’appuntamento con la prima vittoria in campionato che sembrava vicinissima. A Marassi, il lunch match del quarto turno termina in parità. Il tecnico rossoblù è costretto a mettere in piedi una formazione con tante defezioni: Bani non recupera, a sorpresa rimane fuori Malinovskyi (Thorsby vince il ballottaggio per partire dal 1’), Ekuban preferito a Vitinha. La tentazione di De Rossi di schierare una difesa a tre diventa realtà: il 3-5-2 vede la conferma a centrocampo del giovane Pisilli e di Manu Koné, sugli esterni spazio a Saelemaekers a sinistra ed El Shaarawy a destra. In difesa confermato il trio Mancini-N’Dicka-Angelino, coppia offensiva formata da Dybala e Dovbyk. Primi 45’ giocati su buoni ritmi, con i capitolini che si fanno preferire: il nuovo modulo pensato da DDR pare adattarsi alle caratteristiche dei giocatori schierati grazie ad una manovra ad ampio respiro, con gli esterni che provano in maniera sicuramente più insistente rispetto alle recenti uscite di coinvolgere Dovbyk, alla ricerca del primo sigillo stagionale. E’ proprio il numero 11 a sbloccare il match al 37’, sfruttando un tap in dopo una corta respinta del portiere Gollini sul tentativo di Pisilli. Per il “Pichichi” della scorsa Liga si tratta della prima marcatura in maglia romanista. Nell’intervallo Gilardino modifica l’assetto tattico per dare maggiore peso offensivo ai suoi: difesa a 4 ed ingressi di Malinovskyi e Vitinha (fuori Thorsby e Vogliacco). Nei primi minuti si infortuna Saelemaekers (probabile distorsione alla caviglia destra): il nuovo arrivato Hermoso va a coprire la zona del belga, con Angelino che si alza a centrocampo. Nel frattempo il Genoa si fa sempre più insistente nell’area avversaria, con un Ekuban senz’altro più dinamico rispetto alla prima frazione. Malinovskyi ci prova con una punizione che “buca” la barriera giallorossa e termina fra le braccia di Svilar. Roma in affanno e costretta a stringere i denti, almeno fino al 96’, ultimo minuto di un lunghissimo recupero, momento in cui De Winter – colpevolmente lasciato libero da Hermoso – stacca di testa e trafigge il portiere serbo per un incredibile 1-1 finale. Nonostante la grande emergenza di uomini, i liguri hanno mostrato ancora una volta un temperamento indomito. Anche oggi – invece – si sono visti i limiti e i demeriti dei giallorossi che, dopo un ottimo primo tempo, lasciano nella ripresa il palleggio al Genoa smettendo di attaccare. C’è ancora molto lavoro da fare per De Rossi.

ATALANTA-FIORENTINA 3-2

15’ M. Quarta (F), 21’ Retegui (A), 32’ Kean (F), 45’ De Ketelaere (A), 46’ Lookman (A) –

La formazione orobica si prepara nel migliore dei modi alla sfida di Champions contro l’Arsenal battendo la Fiorentina. Termina 3-2 il testa a testa del “Gewiss Stadium” di Bergamo. Cinque reti e un palo (di Kean) riempiono un primo tempo scoppiettante tra le due compagini, poi nella ripresa (senza gol) una vera e propria cascata di occasioni (fallite) di marca atalantina avrebbe potuto scrivere un risultato senz’altro più rotondo in favore dei padroni di casa. Viola tutt’altro che impermeabile in difesa, ma comunque sempre sul pezzo e pronta a colpire dopo essere passata indenne a veri e propri rischi. Dopo tre gare esterne – che hanno portato in dote altrettanti punti – arriva così il primo squillo per la formazione bergamasca che rimanda ad altra data le ambizioni di risalita della Fiorentina, il tutto all’interno di uno stadio rinnovato che rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale, in attesa della Champions. Insomma, riprende anche in campionato la marcia degli uomini di Gasperini: sono 6 ora i punti conquistati in 4 partite. Nel giorno dell’inaugurazione – in pratica del nuovo impianto sulla carta, ma comunque ristrutturato alla perfezione – è arrivato il successo culminato con l’ovazione della curva Pisani. Padroni di casa costretti ad inseguire per due volte lo svantaggio: al 15’ la sblocca Martinez Quarta su azione d’angolo, sei minuti dopo rimedia Retegui con un gran colpo di testa. La Viola non si scompone e torna al vantaggio con la botta di Kean (32’). Poi l’Atalanta si scatena nel finale di tempo: De Ketelaere (45’) e Lookman (46’) la ribaltano.

TORINO-LECCE 0-0

La scorpacciata di gol di Bergamo fa da contraltare allo 0-0 (piuttosto triste) tra Torino e Lecce. Soprattutto perché tutto era iniziato con una festa vista la possibilità della formazione granata di andarsene da sola in vetta alla classifica… invece la compagine guidata da mister Vanoli si deve accontentare dell’aggancio alla Juve a quota 8 ed esce dallo stadio “Grande Torino” con l’amarezza per l’occasione persa (e con il sollievo che non sia andata peggio, visto che l’ottimo Lecce di Gotti ha rischiato seriamente di portarsi a casa l’intera posta in palio). La sfida ravvicinata tra il portiere granata Milinkovic-Savic e l’attaccante giallorosso Krstovic ha rappresentato per lunghi tratti una gara nella gara: l’estremo serbo ha vinto il duello in entrambe le opportunità che si è ritagliato il centravanti ospite. All’insegna della continuità la prestazione della formazione leccese, da rivedere invece totalmente quello che sta costruendo Vanoli a Torino: un passo indietro molto preoccupante per i suoi.