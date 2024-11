Torino, Vanoli in bilico e c’è Mazzarri alla finestra

Se dovessimo descrivere la stagione del Torino fino ad ora non possiamo fare a meno che vedere luci e ombre. Dopo una partenza a dir poco entusiasmante che ha portato i granata a stare per alcune giornate alla pari dei cugini bianconeri e ad essere elogiati per il bel calcio messo in mostra, da diverse settimane il Toro vive una vera e propria crisi di risultati che sembra non avere fine. La svolta in negativo è avvenuta il 24 settembre nella gara di Coppa Italia contro l’Empoli, altra grande sorpresa di questo campionato, dove i toscani si sono imposti per 2-1 all’Olimpico, al termine di una sfida combattuta dove gli uomini di Vanoli avevano comunque fatto registrare una buona prestazione che non faceva certo presagire a un momento buio. Invece, da lì in poi 6 sconfitte in 7 gare, con la sola vittoria interna contro il Como a tamponare leggermente una situazione che resta molto critica, in un ambiente molto teso con la contestazione del tifo organizzato contro Urbano Cairo, in atto già da mesi.

Sulla base di ciò, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, la panchina di Vanoli sarebbe a forte rischio e il prossimo impegno di campionato, il Derby contro la Juventus in programma sabato 9 novembre alla 20.45 all’Allianz Stadium, sembra essere l’ultima chance per l’ex Venezia. Storicamente la stracittadina per i granata è una sfida ostica, con l’ultimo successo risalente al derby del 26 aprile 2015 vinto in casa per 2-1. Pertanto è logico pensare che per la squadra, tecnico compreso, non vi sia l’obbligo della vittoria, sebbene il derby lo si voglia sempre vincere, ma la necessità di tirare fuori una prestazione d’orgoglio che possa evitare una brutta figura e magari regalare almeno un punto ai granata, rimandando il discorso dei risultati alle settimane successive. Stando sempre a quanto riferisce Calciomercato.com la dirigenza del Toro avrebbe già individuato l’alternativa in caso di esonero di Vanoli nella figura di Walter Mazzarri.

L’allenatore toscano, che è già stato sulla panchina del Torino dal 2018 al 2020, ha grande voglia di rimettersi in gioco essendo stato a lungo lontano dai campi, con l’eccezione della breve esperienza sulla panchina del Napoli lo scorso anno, anche in quel caso subentrato in corsa dopo l’esonero di Garcia senza riuscire ad invertire la rotta, per poi essere allontanato e sostituito da Calzona. Gli sviluppi della vicenda potremo scoprirli soltanto nei prossimi giorni di avvicinamento alla stracittadina. Ciò che è certo è che il Derby della Mole potrebbe già essere un crocevia per Vanoli e forse per tutto il Torino