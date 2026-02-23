Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Torino

Torino, si cambia! D’Aversa per l’operazione salvezza

Decisivi il 3-0 subito dal Genoa e la contestazione della curva. Baroni paga per tutti

Feb 23, 20262 Lettura
Credit photo Press Office Oltre Consulting

Anche la settima panchina della serie A 2025-26 è ufficialmente cambiata. Non poteva essere altrimenti dopo la pesante contestazione che Zapata e compagni hanno subito ieri al termine dell’umiliante 3-0 contro il Genoa, sesta sconfitta nelle ultime otto gare che ha proiettato la squadra granata verso una posizione di classifica decisamente sgradita. E così, in un colpo di scena che sa più di necessità che di genio, il Torino ha salutato lo sfortunato Baroni e annunciato l’accordo con Roberto D’Aversa. Contratto fino a giugno 2026, formula da “traghettatore d’emergenza” con opzione implicita (ma non messa nero su bianco) di rinnovo in caso di salvezza, o almeno questa è la narrazione che si racconteranno a vicenda Cairo e il nuovo tecnico nelle prossime riunioni. D’Aversa, 50 anni, pescarese nato in Germania reduce da qualche mese sabbatico dopo la retrocessione con l’Empoli (togliendosi però la soddisfazione di eliminare la Juventus nei quarti di Coppa Italia), arriva con il curriculum da specialista di situazioni disperate (benchè abbastanza macchiato dalle ultime esperienze poco felici, oltre Empoli, con i due esoneri di Lecce e Sampdoria. Unica gioia veramente compiuta i quattro anni al Parma, con la doppia promozione centrata in due stagioni): sa difendere la porta, organizza catenacci dignitosi e ha quel piglio da “uomo di spogliatoio” che a Torino, in questi momenti, vale più di qualsiasi schema tattico alla moda. Sistemata la burocrazia, dirigerà il suo primo allenamento. Aiuterà il gruppo a guardarsi negli occhi, come detto ieri pomeriggio da un affranto Vlasic a favor di microfoni, e a capire come riorganizzarsi per evitare lo spettro della B.

Marco Baroni paga una stagione nata male e finita peggio. Arrivato con la fama di artefice di sorprese (Lazio corsara, Lecce miracoloso), ha consegnato un Torino irriconoscibile: squadra mal costruita, difesa colabrodo, attacco anemico, centrocampo fantasma. La dirigenza lo ha difeso a oltranza – silurando il diesse Vagnati lo scorso dicembre pur di non toccare l’allenatore – ma il ko ligure è stato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso già colmo di pareggi inutili e sconfitte prevedibili. Ennesima ironia della sorte: proprio contro la sua ex Lazio, domenica prossima al Grande Torino, Baroni non siederà più in panchina. Sarebbe stato il degno epilogo di una storia d’amore mai davvero sbocciata. D’Aversa porta con sé un 3-5-2 old school, il ritorno del figliol prodigo Sasà Sullo (già viceallenatore dei granata dal 2011 al 2016, con Ventura) come primo assistente e la speranza di far soffrire un po’ di meno i tifosi granata nelle prossime dodici giornate. Non sarà rivoluzione copernicana – il materiale umano resta quello che è – ma si proverà a dare la scossa al gruppo, tornato a Torino col morale sotto i tacchetti, a non prendere più gol a grappoli e non regalare partite agli avversari. Obiettivo minimo per rilanciarsi: quei 7-8 punti che separano il Toro dalla tranquillità, con la consapevolezza che un passo falso contro le dirette concorrenti potrebbe trasformare la salvezza in un’impresa epica. Nel frattempo, il patron Cairo incassa l’ennesima contestazione (stavolta anche a Marassi hanno urlato il suo nome), cambia per la ventitreesima volta allenatore in vent’anni di presidenza e si prepara a spiegare ai tifosi perché, ancora una volta, sceglie l’allenatore come capro espiatorio invece di programmare con lungimiranza. Ma tant’è: nel calcio italiano contemporaneo, il Torino resta il laboratorio perfetto per studiare l’arte del “si salvi chi può”.

 

0 Shares

Articoli correlati

Toro scatenato: dopo Simeone in arrivo il gioiello del Milan?

Ago 8, 2025

Il Toro punta Simeone: accordo trovato col giocatore, trattativa calda col Napoli

Ago 4, 2025

Toro, occhi su Ouattara: il talento francese pronto a lasciare il Monaco

Ago 1, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.