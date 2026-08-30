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Premier League

Tottenham ancora ko! Il Liverpool si salva nel finale, Hull da favola

Ago 30, 20262 Lettura

Nelle gare del Sabato della 2^ giornata di Premier League apre il Liverpool che debutta tra le mura amiche e conclude la partita con un rocambolesco e pirotecnico 2-2, esattamente come domenica scorsa, contro il Nottingham Forest. L’Hull City piega per 1-0 il Coventry grazie ad un gol di Millar. Pari per 1-1, invece, tra Bournemouth e Everton. Padroni di casa avanti con Scott, pareggio degli ospiti al 91′ con Tarkowski. Nel Bournemouth in panchina l’ex Juve Di Gregorio. In serata il colpaccio del Newcastle, che vince 0-2, in casa del Tottenham: seconda sconfitta in campionato per De Zerbi che inizia male.

LIVERPOOL- NOTTINGHAM FOREST 2-2

La prima partita, quella delle 13.30, del Sabato della Premier League vede il debutto del Liverpool tra le mura amiche. Non è stata una giornata da ricordare ad Anfield Road. I Reds, infatti, hanno centrato un altro pareggio, sempre per 2-2, stavolta contro il Nottingham. L’ex Bologna Ndoye ha gelato Anfield Road realizzando il gol del vantaggio in diagonale. Isak ha pareggiato i conti al 60′ minuto a porta vuota, ma dieci minuti dopo gli ospiti sono tornati davanti grazie al rigore trasformato da Gibbs-White. A nove minuti dalla fine, Munoz, con una botta violenta che è finita sotto la traversa, è riuscito ad evitare una sconfitta che sarebbe stata difficile da mandare giù.


BORNEMOUTH-EVERTON 1-1

Pari rimediato in extremis dall’Everton, che al 91′ minuto con Tarkowski trova il gol del pari sul campo del Bournemouth, in vantaggio nel finale del primo tempo con Scott.


COVENTRY CITY-HULL CITY 0-1

Arriva la clamorosa conferma dell’Hull City, che sbanca Coventry con il gol, quasi nel finale di partita, all’82’ minuto di Mill. La squadra neopromossa vola in vetta a punteggio pieno.

TOTTENHAM-NEWCASTLE 0-2

Dopo due partite di Premier, il Tottenham ha già un bilancio deficitario, con nessun punto, nessun gol fatto e 5 incassati dopo che alla disastrosa prima uscita in casa del Brentford si è aggiunta la sconfitta interna, la prima nella prima partita casalinga, col Newcastle. Nemmeno il bel gioco visto almeno per un’ora può consolare De Zerbi: in un ambiente scosso da due stagioni al 17° posto e dalla quasi retrocessione dello scorso anno, evitata solo dalla bravura del tecnico italiano, ogni passo falso si trasforma in un incubo che quel disastro possa ripetersi, come augurano dopo il 2-0 i tifosi dei Magpies, in festa per la prima vittoria della loro nuova era. Agli Spurs brillanti della prima ora è mancato solo il gol, nonostante il fiore all’occhiello della loro estate sul mercato, Sandro Tonali, abbia giocato un’altra partita ben al di sotto del suo livello. Sotto gli occhi del ct Roberto Mancini, in tribuna al Tottenham Stadium accanto a Carlo Ancelotti, fischiato e beccato dai suoi ex tifosi, Tonali ha accumulato una serie di errori, compreso non aver tenuto Anthony Elanga sul primo gol ospite al 62’ minuto, confermando di essere in ritardo di condizione: nemmeno la settimana di lavoro mirato che gli ha concesso De Zerbi è servita per portarlo allo stesso livello dei compagni. Sandro al massimo livello è un ingrediente essenziale della squadra che il Tottenham ha in mente, quella che nel primo tempo ha offerto tanti sprazzi. Errori sotto porta, alcune parate da fenomeno del nuovo portiere Magpies Lukas Hornicek, hanno negato al Tottenham quel gol che nel primo tempo si sarebbe meritato. Poi un lancio lungo di Nico Gonzalez ha innescato il gol di Elanga e il Tottenham non è più riuscito a reagire, colpito e affondato al 72’ minuto da una splendida “quasi rovesciata” spalle alla porta di Yoane Wissa. Il Newcastle ha 4 punti dopo due partite, il Tottenham ancora nessuno: i capisaldi del gioco che chiede De Zerbi cominciano a vedersi, i risultati per ora non arrivano. In un progetto a lungo termine come quello degli Spurs, nemmeno queste due sconfitte cambiano l’impostazione generale di un’idea che dovrebbe aggiungere un altro tassello importante negli ultimi due giorni di mercato.

                               

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