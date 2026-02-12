Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Tottenham, De Zerbi in pole per il dopo Frank, ma i tifosi rivogliono un ex

Secondo bookmaker e stampa britannica, il favorito per la panchina degli Spurs è Roberto De Zerbi, mentre i tifosi invocano il ritorno di Mauricio Pochettino.

Feb 12, 20261 Lettura
Mandatory Credit: Photo by Jean Catuffe/DPPI/Shutterstock (15940518av) Coach of Olympique de Marseille Roberto de Zerbi celebrates the victory following the UEFA Champions League, League phase, MD5 football match between Olympique de Marseille (OM) and Newcastle United on November 25, 2025 at Stade Velodrome in Marseille, France FOOTBALL - CHAMPIONS LEAGUE - MARSEILLE v NEWCASTLE, Marseille, France - 25 Nov 2025

Il licenziamento improvviso di Thomas Frank ha scosso l’ambiente Spurs, aprendo ufficialmente la corsa alla successione sulla panchina del Tottenham. Una decisione che ha accelerato le valutazioni della dirigenza londinese, chiamata a individuare un profilo capace di rilanciare il progetto tecnico in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese e rilanciato anche dal tabloid The Sun, in cima alla lista dei candidati figura Roberto De Zerbi, tecnico italiano reduce dall’esperienza in Francia. Il nome di Roberto De Zerbi è quello che, al momento, raccoglie i maggiori consensi tra bookmaker e addetti ai lavori. L’allenatore bresciano ha recentemente concluso il suo rapporto con l’Olympique Marsiglia, tornando disponibile sul mercato.

A pesare a suo favore è soprattutto l’ottimo ricordo lasciato in Premier League con il Brighton, dove ha costruito una squadra riconoscibile per intensità, possesso palla e qualità offensiva. Un’identità di gioco che ben si sposerebbe con le ambizioni del Tottenham, intenzionato a ritrovare continuità e competitività ai massimi livelli. Inoltre, la posizione di Mauricio Pochettino, attualmente commissario tecnico degli Stati Uniti, complica un eventuale ritorno immediato a Londra, anche in vista dei Mondiali ormai alle porte.

Se i bookmaker puntano su De Zerbi, il cuore dei tifosi Spurs batte per Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino resta una figura amatissima nel nord di Londra, soprattutto per aver guidato il Tottenham fino alla storica finale di Champions League 2019. Durante l’ultima sfida contro il Newcastle, dagli spalti si sono levati cori e richiami per un suo ritorno, segno di un legame mai realmente interrotto. Tuttavia, il suo attuale incarico con la nazionale statunitense rende complessa un’eventuale trattativa a stretto giro.

Redazione

