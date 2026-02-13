Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calcio Estero

Tottenham, il post Thomas Frank potrebbe essere un ex Juve

Il rendimento da parte dei giocatori non ha convinto la dirigenza sotto la vecchia gestione, e ora è alla ricerca del profilo giusto per correre ai ripari

Feb 13, 20261 Lettura
Mandatory Credit: Photo by EPhotopress/Shutterstock (15507945au) Igor Tudor Head Coach of Juventus FC gestures during Serie A 2025/26 football match between Juventus FC and Atalanta BC at Allianz Stadium Turin Italy on 27 September 2025. (Photo EPhotopress) Juventus FC v Atalanta BC - Serie A, Allianz Stadium, Turin, Italy - 27 Sep 2025

C’è una grande confusione in casa Tottenham, con l’esonero dell’allenatore Frank dopo un inizio di campionato niente male. Gli scivoloni non sono stati evitabili, e lo si evince dalla posizione in classifica in questo momento, con 29 punti totali e un 16° posto che suona come allarme per tutti i componenti di casa Tottenham, che sembra rivivere i momenti della scorsa annata (quando sedeva ancora Postecoglou in panchina), ma con un’Europa League alzata contro il Manchester United in finale.

In Europa, però, la situazione è differente, ottenendo nella prima fase della ‘Champions League’, un 4° posto senza discussione e pratica ottavi di finale archiviata. In ‘Premier League’, però, sono ben 11 le sconfitte ottenute finora, nonostante i 36 gol realizzati, la difesa continua ad essere un problema con le 37 reti subite (una delle peggiori difese), non riuscendo a risolvere questo tipo di problema, considerando anche i 65 gol presi nel 2024/2025, con chiusura alla diciassettesima posizione.

Tottenham in crisi totale: Tudor in pole?

Secondo quanto riportato in queste ultime ore da alcune fonti (Matteo Moretto e Gianluca Di Marzio), la società inglese starebbe pensando ad un ex allenatore di Serie A e ci sarebbero stati già i primi contatti tra le parti, con un contratto fino al 30 giugno 2026. Stiamo parlando di Igor Tudor, ex tecnico di Udinese, Hellas Verona, Marsiglia, ultimamente è stato allontanato dalla Juventus dopo aver rescisso il proprio contratto con la società bianconera, lasciando il posto a Luciano Spalletti.

Le sconfitte contro Lazio, Como in ‘Serie A’ e Real Madrid in Champions League hanno fatto storcere il naso alla dirigenza bianconera, che senza troppi giri di parole, ha deciso di annunciare l’esonero del croato. L’esperienza più convincente è stata probabilmente quella trascorsa a Marsiglia, ma nonostante questo con un 3° posto in campionato (‘Ligue 1’) nel 2023 è arrivata la decisione di dimettersi il 1° giugno, abbandonando dunque il progetto francese.

La Premier affascina chiunque, e potrebbe essere un test molto importante per Tudor, rimettendosi dunque in gioco e rilanciando la propria carriera da allenatore, fin qui al di sotto della sufficienza. Ora spetta proprio a lui la decisione, che dovrebbe arrivare a breve visto l’impegno molto delicato contro l’Arsenal primo in classifica, in programma domenica 22/02 alle ore 17:30.

0 Shares

Articoli correlati

Il programma del week end, il Real cerca il sorpasso, PSG per la fuga

Feb 13, 2026

Atletico show! Barça travolto 4-0 e semifinale ipotecata

Feb 13, 2026

Tottenham, De Zerbi in pole per il dopo Frank, ma i tifosi rivogliono un ex

Feb 12, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.