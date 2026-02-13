Tottenham, il post Thomas Frank potrebbe essere un ex Juve

C’è una grande confusione in casa Tottenham, con l’esonero dell’allenatore Frank dopo un inizio di campionato niente male. Gli scivoloni non sono stati evitabili, e lo si evince dalla posizione in classifica in questo momento, con 29 punti totali e un 16° posto che suona come allarme per tutti i componenti di casa Tottenham, che sembra rivivere i momenti della scorsa annata (quando sedeva ancora Postecoglou in panchina), ma con un’Europa League alzata contro il Manchester United in finale.

In Europa, però, la situazione è differente, ottenendo nella prima fase della ‘Champions League’, un 4° posto senza discussione e pratica ottavi di finale archiviata. In ‘Premier League’, però, sono ben 11 le sconfitte ottenute finora, nonostante i 36 gol realizzati, la difesa continua ad essere un problema con le 37 reti subite (una delle peggiori difese), non riuscendo a risolvere questo tipo di problema, considerando anche i 65 gol presi nel 2024/2025, con chiusura alla diciassettesima posizione.

Tottenham in crisi totale: Tudor in pole?

Secondo quanto riportato in queste ultime ore da alcune fonti (Matteo Moretto e Gianluca Di Marzio), la società inglese starebbe pensando ad un ex allenatore di Serie A e ci sarebbero stati già i primi contatti tra le parti, con un contratto fino al 30 giugno 2026. Stiamo parlando di Igor Tudor, ex tecnico di Udinese, Hellas Verona, Marsiglia, ultimamente è stato allontanato dalla Juventus dopo aver rescisso il proprio contratto con la società bianconera, lasciando il posto a Luciano Spalletti.

Le sconfitte contro Lazio, Como in ‘Serie A’ e Real Madrid in Champions League hanno fatto storcere il naso alla dirigenza bianconera, che senza troppi giri di parole, ha deciso di annunciare l’esonero del croato. L’esperienza più convincente è stata probabilmente quella trascorsa a Marsiglia, ma nonostante questo con un 3° posto in campionato (‘Ligue 1’) nel 2023 è arrivata la decisione di dimettersi il 1° giugno, abbandonando dunque il progetto francese.

La Premier affascina chiunque, e potrebbe essere un test molto importante per Tudor, rimettendosi dunque in gioco e rilanciando la propria carriera da allenatore, fin qui al di sotto della sufficienza. Ora spetta proprio a lui la decisione, che dovrebbe arrivare a breve visto l’impegno molto delicato contro l’Arsenal primo in classifica, in programma domenica 22/02 alle ore 17:30.