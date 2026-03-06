Tottenham in crisi, Tudor già rischia l’esonero! Il Palace cala il tris

Il Tottenham resta in crisi nera: Tudor incassa la quinta, pesante, sconfitta di fila. Stavolta in casa nel posticipo della 29^ giornata, turno infrasettimanale di Premier League. Passa in rimonta il Crystal Palace, che si impone con il punteggio di 3-1. Adesso Kolo Muani e compagni sono a rischio retrocessione, stando un punto sopra la zona rossa. I tifosi del Tottenham erano delusi e arrabbiati a fine primo tempo: molti hanno lasciato lo stadio prima dell’intervallo. Una brutta immagine per gli Spurs. Al 34′ minuto sblocca la sfida il gol di Solanke. Sembra la giornata giusta per iniziare a fare punti nell’era Tudor, ma non è così. Quattro minuti dopo, infatti, viene espulso Van de Ven e il Crystal Palace segna dal dischetto con Sarr, che poi realizza una doppietta, intervallata dalla rete di Larsen. Succede tutto nella prima frazione di gioco. Insomma, è notte fonda per il Tottenham, che nella ripresa, complice l’uomo in meno, non riesce a riaprire la partita. Lo spettro della Championship adesso è più reale che mai per la banda di Tudor, che adesso rischia. Rischia molto seriamente: deve lavorare duro per evitare l’incubo della prima retrocessione dal 1977. E rischia di non bastare nemmeno il carisma di Tudor, già in discussione dopo la terza sconfitta su tre. Non basteranno i fischi, misto di paura e delusione, dei tifosi che sono rimasti fino alla fine contro il Palace. Il Tottenham per salvarsi deve ricominciare a vincere, a credere in sé stesso, a osare. È proprio quello che questa squadra che la settimana prossima giocherà gli ottavi di Champions ha smesso da tempo di fare.

TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE 1-3

Spurs ad un passo dal baratro: nel posticipo della 29^ giornata, turno infrasettimanale di Premier League, Il Tottenham cade pesantemente in casa con il Crystal Palace, 3-1 il finale, e si ritrova con un solo punto di vantaggio (29) su Nottingham Forest e West Ham (28), che occupano la terzultima posizione in Premier, davanti a Burnley (19) e Wolverhampton (16), di fatto già condannate. Perfino i Wolves da inizio 2026 stanno facendo meglio del Tottenham. Il margine sul terzultimo posto si è ridotto ad appena un punto dopo questo nuovo disastro con le Eagles: è la terza sconfitta su tre con Igor Tudor in panchina, la quinta consecutiva, l’undicesima partita di campionato senza successi. Va così male che nel 2026 in Premier il Tottenham non ha ancora vinto. Va così male che la retrocessione è uno spettro reale, uno da esorcizzare nelle ultime 9 giornate di Premier. E pensare che il Tottenham la settimana prossima gioca gli ottavi di finale di Champions contro l’Atletico Madrid dopo aver chiuso il girone al 4° posto. Incredibile, vedendo quanto sia alla deriva la squadra fatta a pezzi dal Crystal Palace, fischiata dai suoi stessi tifosi fuori dal campo. Eppure, gli Spurs, sotto gli occhi di Giuntoli, in tribuna ad assistere al match, erano partiti bene. Dopo una lunga fase di studio iniziale, al 30′ minuto passano gli ospiti con Sarr, ma gli Spurs si salvano grazie al Var che pesca in fuorigioco l’attaccante degli Eagles ad inizio azione. Passato lo spavento gli Spurs rispondono e al 34′ minuto realizzano addirittura la rete del vantaggio: assist da fondo campo di Gray e tutto facile per Solanke che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per l’1-0. La svolta arriva 4 minuti dopo, al minuto 38: Van de Ven trattiene Sarr in area di rigore, fallo da ultimo uomo, cartellino rosso e penalty. Sarr dal dischetto spiazza Vicario, rimette in equilibrio il punteggio ma con l’uomo in più per il Palace. Tudor prova a cambiare sacrificando Kolo Muani, ma prima dell’intervallo gli uomini di Glasner sfruttano la superiorità numerica e arriva il raddoppio con Strand Larsen al primo minuto di recupero del primo tempo: Mathys Tel effettua un passaggio rischioso al limite della propria area, consentendo ad Adam Wharton di servire Jorgen Strand Larsen. Il nazionale norvegese insacca tra le gambe di Vicario da distanza ravvicinata. Poi calano il tris con la doppietta di Sarr, al settimo minuto di recupero, bravo ad anticipare Vicario in uscita. Nella ripresa i padroni di casa ci provano con l’orgoglio, lasciando però spazi alle ripartenze avversarie. A fine gara i pochi tifosi rimasti, rispetto a buona parte di 60 mila che a metà partita hanno lasciato lo stadio, hanno fischiato gli Spurs che ora sono con il margine di un solo punto sulla zona retrocessione e lo spettro di un incubo che potrebbe concretizzarsi nelle ultime giornate inizia a concretizzarsi seriamente.