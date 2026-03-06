Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

Tottenham in crisi, Tudor già rischia l’esonero! Il Palace cala il tris

Nel posticipo della 29^ giornata, turno infrasettimanale di Premier League, il Tottenham sprofonda in casa contro il Crystal Palace: gli Spurs non riescono a gestire il vantaggio, Van de Ven si fa espellere lasciando i compagni in inferiorità numerica, e il Crystal Palace rimonta. Una doppietta di Sarr intervallata dalla rete di Strand Larsen condannano gli Spurs che iniziano a vedere concretizzarsi lo spettro della retrocessione

Mar 6, 20263 Lettura
Mandatory Credit: Photo by EPhotopress/Shutterstock (15507945au) Igor Tudor Head Coach of Juventus FC gestures during Serie A 2025/26 football match between Juventus FC and Atalanta BC at Allianz Stadium Turin Italy on 27 September 2025. (Photo EPhotopress) Juventus FC v Atalanta BC - Serie A, Allianz Stadium, Turin, Italy - 27 Sep 2025

Il Tottenham resta in crisi nera: Tudor incassa la quinta, pesante, sconfitta di fila. Stavolta in casa nel posticipo della 29^ giornata, turno infrasettimanale di Premier League. Passa in rimonta il Crystal Palace, che si impone con il punteggio di 3-1. Adesso Kolo Muani e compagni sono a rischio retrocessione, stando un punto sopra la zona rossa. I tifosi del Tottenham erano delusi e arrabbiati a fine primo tempo: molti hanno lasciato lo stadio prima dell’intervallo. Una brutta immagine per gli Spurs. Al 34′ minuto sblocca la sfida il gol di Solanke. Sembra la giornata giusta per iniziare a fare punti nell’era Tudor, ma non è così. Quattro minuti dopo, infatti, viene espulso Van de Ven e il Crystal Palace segna dal dischetto con Sarr, che poi realizza una doppietta, intervallata dalla rete di Larsen. Succede tutto nella prima frazione di gioco. Insomma, è notte fonda per il Tottenham, che nella ripresa, complice l’uomo in meno, non riesce a riaprire la partita. Lo spettro della Championship adesso è più reale che mai per la banda di Tudor, che adesso rischia. Rischia molto seriamente: deve lavorare duro per evitare l’incubo della prima retrocessione dal 1977. E rischia di non bastare nemmeno il carisma di Tudor, già in discussione dopo la terza sconfitta su tre. Non basteranno i fischi, misto di paura e delusione, dei tifosi che sono rimasti fino alla fine contro il Palace. Il Tottenham per salvarsi deve ricominciare a vincere, a credere in sé stesso, a osare. È proprio quello che questa squadra che la settimana prossima giocherà gli ottavi di Champions ha smesso da tempo di fare.

TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE 1-3

Spurs ad un passo dal baratro: nel posticipo della 29^ giornata, turno infrasettimanale di Premier League, Il Tottenham cade pesantemente in casa con il Crystal Palace, 3-1 il finale, e si ritrova con un solo punto di vantaggio (29) su Nottingham Forest e West Ham (28), che occupano la terzultima posizione in Premier, davanti a Burnley (19) e Wolverhampton (16), di fatto già condannate. Perfino i Wolves da inizio 2026 stanno facendo meglio del Tottenham. Il margine sul terzultimo posto si è ridotto ad appena un punto dopo questo nuovo disastro con le Eagles: è la terza sconfitta su tre con Igor Tudor in panchina, la quinta consecutiva, l’undicesima partita di campionato senza successi. Va così male che nel 2026 in Premier il Tottenham non ha ancora vinto. Va così male che la retrocessione è uno spettro reale, uno da esorcizzare nelle ultime 9 giornate di Premier. E pensare che il Tottenham la settimana prossima gioca gli ottavi di finale di Champions contro l’Atletico Madrid dopo aver chiuso il girone al 4° posto. Incredibile, vedendo quanto sia alla deriva la squadra fatta a pezzi dal Crystal Palace, fischiata dai suoi stessi tifosi fuori dal campo. Eppure, gli Spurs, sotto gli occhi di Giuntoli, in tribuna ad assistere al match, erano partiti bene. Dopo una lunga fase di studio iniziale, al 30′ minuto passano gli ospiti con Sarr, ma gli Spurs si salvano grazie al Var che pesca in fuorigioco l’attaccante degli Eagles ad inizio azione. Passato lo spavento gli Spurs rispondono e al 34′ minuto realizzano addirittura la rete del vantaggio: assist da fondo campo di Gray e tutto facile per Solanke che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per l’1-0. La svolta arriva 4 minuti dopo, al minuto 38: Van de Ven trattiene Sarr in area di rigore, fallo da ultimo uomo, cartellino rosso e penalty. Sarr dal dischetto spiazza Vicario, rimette in equilibrio il punteggio ma con l’uomo in più per il Palace. Tudor prova a cambiare sacrificando Kolo Muani, ma prima dell’intervallo gli uomini di Glasner sfruttano la superiorità numerica e arriva il raddoppio con Strand Larsen al primo minuto di recupero del primo tempo: Mathys Tel effettua un passaggio rischioso al limite della propria area, consentendo ad Adam Wharton di servire Jorgen Strand Larsen. Il nazionale norvegese insacca tra le gambe di Vicario da distanza ravvicinata. Poi calano il tris con la doppietta di Sarr, al settimo minuto di recupero, bravo ad anticipare Vicario in uscita. Nella ripresa i padroni di casa ci provano con l’orgoglio, lasciando però spazi alle ripartenze avversarie. A fine gara i pochi tifosi rimasti, rispetto a buona parte di 60 mila che a metà partita hanno lasciato lo stadio, hanno fischiato gli Spurs che ora sono con il margine di un solo punto sulla zona retrocessione e lo spettro di un incubo che potrebbe concretizzarsi nelle ultime giornate inizia a concretizzarsi seriamente.

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Il City rallenta, l’Arsenal scappa via! Il Newcastle batte lo United

Mar 5, 2026

Colpaccio Wolves, Liverpool ko! L’Everton sogna l’Europa

Mar 4, 2026

L’Arsenal vince il derby di Londra! Magic moment United

Mar 1, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.