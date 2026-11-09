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Serie A

Tra sogni europei e rischio retrocessione: la Serie A traccia le prime gerarchie

Nov 9, 20263 Lettura

La seconda sosta per le nazionali regala una piccola pausa a tutte le squadre impegnate in Serie A. La stagione è ancora lunga ma già si sta delineando una classifica in grado di dare i primi – e parziali – risultati. Le assenze dei calciatori che saranno impegnati con le rappresentanze dei propri Paesi sono molti ma gli allenatori sono in grado di mantenere saldo il cordone dell’agonismo per riprendere a pieno regime non appena possibile. Tra risultati attesi e sorprese si può dividere il campionato in tre filoni: tra chi lotta per una qualificazione in Europa, chi può vivere un campionato tranquillo e chi dovrà lottare per la salvezza – con una forbice sempre più ampia tra le prime della classe e le utlime.

L’Europa che conta, con il sogno scudetto

Chi ha sorpreso tutti quanti per rendimento è la Lazio guidata da Gennaro Gattuso. I biancocelesti sono a quota ventinove punti, imbattuti con una difesa solida. Contro ogni pronostico sono in cima alla classifica, nonostante la tifoseria in casa continua la protesta contro la presidenza di Claudio Lotito. La compagine romana si ferma in questa sosta da capolista imbattuta costruendo piano piano il sogno di una qualificazione europea, difficile da immaginare ad inizio stagione. L’Inter è al secondo posto, una squadra compatta e solida con un attacco devastante. La maturità dei ragazzi di Cristian Chivu regala un vantaggio competitivo non da poco, l’esperienza di essere sempre in lotta per il tricolore li pone come favoriti del torneo. Dietro di loro la Roma di Gian Piero Gasperini, miglior attacco e gioco spettacolare ad immagine e somiglianza del suo tecnico. La miglior difesa dei giallorossi è certamente l’attacco, una compagine che può dare fastidio a tutti quanti soprattutto in vetta. Il Milan, grazie anche al derby vinto, è in piena lotta Champions League. Il tecnico Amorim sembra aver trovato la quadra e mette i rossoneri nella posizione di poter dire la propria in chiave europea. Il Como di Cesc Fabregas continua a stupire in Italia e in Europa (il 9 a 1 a Lens rimarrà nella storia). La maturità per competere alla vittoria finale ancora non c’è, basti vedere la partita contro il Biscione, ma non è da escludere che rimarranno ancorati a queste posizioni fino alla fine. La Juventus sta vivendo una stagione altalenante e sembra sentire la fatica della competizione, non riuscendo ad avere risultati continui e regolari così come il Napoli che è partito in maniera deludente allontanando le aspettative dello scudetto. Il Bologna meglio dell’Atalanta per l’Europa ma ancora lontane dalla concorrenza.

MADRID, SPAIN – SEPTEMBER 08: Carlos Augusto of Internazionale celebrates scoring his teams first goal with teammates Alessandro Bastoni and Curtis Jones during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and FC Internazionale Milano at Estadio Santiago Bernabeu on September 08, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun – UEFA/UEFA via Getty Images)

Per la tranquillità è ancora presto ma…

Il campionato è ancora lungo ma il Frosinone è arrivato a metà dell’opera avendo conquistato una ventina di punti. Difficile immaginare un continuo di campionato su questi livelli ma al momento sta viaggiando a ritmi forsennati da qualificazione in terre europee, ad oggi la seconda sorpresa della Serie A. Il Cagliari sta riuscendo ad avere un buon ritmo ottimizzando le prestazione e tenendo a debita distanza la zona calda della classifica, così come il Torino che vive – ormai da troppo tempo – una fase di stalle. Sembrano lontani i tempi dove i granata lottavano per l’Europa.

Matteo Prati of Cagliari Calcio during Cagliari Calcio vs AS Roma, Italian soccer Serie A match in Cagliari, Italy, December 07 2025



Lotta per non retrocedere e rimanere nella massima categoria

Il Genoa sta camminando in maniera altalenante ma in questa ultima fase sembra essersi tirata fuori dalle sabbie mobili grazie alla preparazione del proprio allenatore (Daniele De Rossi). Il Lecce ha avuto un inizio complicato ma si è attestato su buoni risultati, la difesa fragile la sta riavvicinando alla zona per non retrocedere. La Fiorentina di Vanoli continua a vivere un periodo di crisi profonda e solo l’esperienza e i tifosi possono aiutarla in questo momento. Il pareggio casalingo contro la Juventus può essere una manna morale non indifferente. Il Parma fatica terribilmente a fare gol e, di conseguenza, a conquistare punti preziosi così come il Sassuolo che continua a danzare pericolosamente con il baratro della cadetteria. Monza e Venezia non riescono ad adattarsi in questo campionato con sconfitte cocenti e risultati che latitano. Il fanalino di coda è l’Udinese che, nonostante un organico superiore è in una posizione pessima. I bianconeri faticano, al momento, a reagire a questa ondata di difficoltà.

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Bruno Bertucci

Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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