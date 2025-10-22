Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tracollo Napoli ad Eindhoven! Il PSV vince 6-2

Debacle azzurra ad Eindhoven, gli olandesi umiliano gli uomini di Conte. Inutile la doppietta di McTominay

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 18: Kevin De Bruyne of Napoli looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Manchester City and SSC Napoli at City of Manchester Stadium on September 18, 2025 in Manchester, England. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

PSV EINDHOVEN- NAPOLI 6-2

La sua illusione di fare buona vendemmia sul suolo olandese è durata mezz’ora o poco più, giusto il tempo di portarsi in vantaggio. Poi il Napoli ha sperimentato a sue spese che il Psv Eindhoven, quando si mette a gonfiare i muscoli in casa sua, sa fare davvero male ed è uscito a mani vuote soccombendo per 2-5. La vittoria per 2-1 del secondo turno con lo Sporting Lisbona non ha al momento trovato quindi una sorella gemella. Gli olandesi, dal canto loro, stanno andando in crescendo passando dall’1-3 dell’esordio contro l’Union St Gilloise all’1-1 con il Bayer Leverkusen sino alla prima vittoria che dà loro morale e punti in classifica color speranza di risalire la china. Al 3′ la squadra di Antonio Conte prova subito a mettere un’incollatura ma Lucca, servito da Mc Tominay, mette a lato. Qattro minuti dopo è De Bruyne a calciare largo. Al minuto 11 l’ex Parma Man cerca di scuotere il PSV impegnando Milinkovic- Savic in una deviazione in corner. Un minuto dopo è Till a mettere alto di testa su traversone di Saibari. Al minuto 16 il Napoli passa alla controffensiva con un tiro al volo di De Bruyne respinto dalla difesa locale. Tre minuti dopo Saibari porta gli olandesi in vantaggio ma il direttore di gara non mette alcunché a referto annullando per fuorigioco. La sua penna, invece, scrive appieno quando al minuto 31 Mc Tominay porta in vantaggio il Napoli con un colpo di testa su cross di Spinazzola. Serata in discesa? Nemmeno per idea. Al 35′ il PSV dimostra di avere in mente un copione diverso e a rinforzare il suo pensiero è involontariamente Buongiorno infilando la sfera nella propria porta nel maldestro tentativo di deviare un cross di Perisic. Il PSV sale in cattedra e al 38′ ribalta l’esito della contesa con Ismael che, con un diagonale e su lancio di Til, perfora Milinkovic- Savic.

Nella ripresa gli olandesi cominciano meglio: all’8′, per poco, Siabari non approfitta di un retropassaggio errato di Gilmour per beffare il portiere partenopeo con un pallonetto. Il minuto successivo, però, Man non perdona colpendo per il 3-1 su cross di Mauro Junior. Al minuto 22 Schouten colpisce il palo. Gli olandesi lanciano forte e chiaro al Napoli il segnale di abbandonare le sue speranze di rimonta. Al 31′ Lucca mette l’effetto zavorra sulle già consistenti difficoltà dei partenopei facendosi spedire anzitempo negli spogliatoi per proteste. Al minuto 35 Man ne approfitta nel modo migliore siglando il 4-1 su assist di Veerman. Mc Tominay prova a raddrizzare la barca segnando di testa il 4-2 al 40′ ma Pepi, al minuto 41, su assist di Driouech, spegne ogni speranza della squadra di Conte ed è il 5-2. All’89’ Driouech si vede restituire da Pepi il favore ed è il 6-2 finale.

Cristiano Comelli

