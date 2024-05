Triplice esodo in vista? Il Milan rischia di perdere tre super big

Triplice esodo in vista? Chissà. Certo è che le voci secondo le quali le partenze di Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez dal Milan sarebbero altamente probabili sono molto insistenti. Nell’ambiente rossonero si respira ancora forte e chiara l’aria della delusione per un campionato terminato sì con il secondo posto alle spalle dei cugini interisti ma considerato comunque fallimentare in rapporto agli obiettivi iniziali. Per smaltire la delusione del passato prossimo, il Milan comincia a fare un po’ di conti con il mercato anche per sondare eventuali conferme o partenze. Nel fare il punto della situazione, La Gazzetta dello Sport prende le mosse innanzitutto dal budget economico a disposizione della dirigenza rossonera. “Il Milan- si legge- si avvicina all’estate 2024 con lo stesso approccio della scorsa, c’è un budget simile o magari qualcosa in più perché un più vi è finalmente anche sul bilancio, c’è la consapevolezza che per ridurre il gap dall’Inter la rosa va rinforzata”. Pena il fatto di vedere un’altra volta lo scudetto colorarsi di tinte nerazzurre. Ma il problema della società di via Aldo Rossi è anche di fare cassa. Perchè la domanda è secca quanto ovvia: come puoi pretendere di portare a casa qualche pezzo da novanta se non accumuli risorse sufficienti vendendo qualcuno che non rientra più nei tuoi piani tecnico- tattici e magari a Milanello nemmeno ci vuole stare più? Ecco allora spuntare, ricorda la rosea, l’ipotesi di triplice cessione: Maignan, Hernandez, Leao.

Partenze che sarebbero, aggiunge la Gazzetta, “dolorosissime”. Il ventottenne portiere della Guyana Francese Maignan, infatti, è al Milan dal 2021 e ha timbrato il cartellino 83 volte e per 14 è finito nel giro della nazionale transalpina. Rafael Leao ha onorato la casacca rossonera per 161 incontri andando a segno in 45 indossando 24 volte (con quattro reti) la maglia della nazionale portoghese. Theo Hernandez da Marsiglia ha giocato 160 partite e segnato 27 reti dal 2019 e vanta venticinque presenze con due reti nella rappresentativa transalpina. Dunque, cifre alla mano, il dispiacere del Milan di doversene privare sarebbe del tutto giustificato. Ma anche il calcio ha la sua realpolitik. E quella del Milan gli impone di ritornare sul tetto d’Italia. Perché, per una compagine del suo blasone, come anche si è visto chiaramente in questo campionato, il secondo posto è sinonimo di fallimento. Tra i pali il Milan avrebbe sempre una certa attenzione per un portiere tutto talento (ampiamente comprovato) che ha reso i suoi servigi a una società a una manciata di chilometri da Milano, ovvero a Monza.

Si tratta dell’ex Pordenone Michele Di Gregorio le cui ottime prestazioni con la squadra biancorossa hanno fatto salire le quotazioni. La rosa dei possibili nomi che in futuro potrebbero vestire rossonero è piuttosto variegata. L’ultima voce parla di un interessamento per Tammy Abraham della Roma. Ma piacciono, e non poco, anche il messicano Santiago Gimenez in forza al Feyenoord di Rotterdam, Viktor Gyokeres, svedese capace di fare la gioia dello Sporting Lisbona, e Kevin Denkey, nazionale del Togo che sta difendendo i colori del Cercle Bruges. Il Milan è insomma, almeno nel reparto offensivo, un cantiere aperto.