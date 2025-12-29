Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Tris della Roma contro il Genoa. Emozioni per il ritorno di De Rossi all’Olimpico

Dic 29, 20253 Lettura

Stadio Olimpico. Daniele De Rossi torna a casa, questa volta sulla panchina del Genoa. Emozioni a non finire con la passione che vibra nell’aria già ad impianto semi-vuoto. Nelle 55 gare precedenti tra le mura amiche i giallorossi hanno portato a casa l’intera posta in 40 occasioni, perdendo solo 7 volte. La Roma affronterà i liguri per non perdere ulteriore terreno in ottica di una qualificazione nell’Europa che conta. Prima della gara omaggio della Roma al tecnico dei rossoblu per la carriera trascorsa con la maglia romanista tatuata indosso. Primi minuti dove vige un tatticismo estremo, nessuna delle due compagini che spinge fino in fondo per impensierire l’avversario. Al minuto 13 Matias Soulè segna la rete del vantaggio superando il numero 39 del Grifone con un bellissimo tiro a giro dopo una ripartenza velocissima della squadra guidata da Gian Piero Gasperini. Passano tre minuti e la Roma si fa vedere nuovamente, questa volta con Ferguson che da posizione defilata prova il tiro ma il portiere devia la sfera in calcio d’angolo. I giallorossi non fermano ed al 18’ Manu Konè sbuca dentro l’area di rigore avversaria depositando il pallone in rete. Due a zero in pochi istanti per i padroni di casa. Il primo squillo del Genoa arriva quando le lancette segnano il minuto 21 con un calcio di punizione tirato da Martin dal limite dell’area ma il pallone colpisce in pieno la barriera. Errore in fase di costruzione degli ospiti con Soulè che ne approfitta e prova a trafiggere Sommariva il quale è bravo a neutralizzare il tentativo ma Ferguson è lesto sulla ribattuta siglando il tris. Al 36’ Dybala spreca malamente sottoporta calciando alto sopra la traversa, dopo una splendida azione corale dei giallorossi. Sessanta secondi dopo è di nuovo Konè ad inserirsi in area di rigore, il primo tiro viene deviato sul palo mentre il secondo termina in rete ma il direttore di gara annulla il tutto per un fallo di gioco. Il secondo squillo del fu Zena arriva al minuto 40 con VItinha che sfrutta un’incomprensione in fase di impostazione della Roma ma il pallone finisce alto sopra la porta difesa da Svilar. Al 44’ Dybala cerca di riparare all’errore commesso pochi istanti prima quando con una svirgolata ha mancato la porta, Wesley recupera la sfera passandola nuovamente all’argentino il quale conquista un corner. La prima frazione di gioco termina dopo un minuto di recupero con la Roma in vantaggio per 3 a 0.

Il secondo tempo comincia con la squadra di casa che prosegue nelle sue sortite offensive, seppur con un’intensità minore. Buona l’uscita di Svilar al minuto 54 su un Ekuban diretto in porta. Al 61’ il Grifone si fa avanti con un calcio di punizione che arriva dal versante sinistro, il traversone finisce sui piedi di Vasquez ma il pallone non centra lo specchio della porta con Svilar che si trovava sulla traiettoria. Sommariva salva il Genoa dal poker al 71’ quando Cristante prova dalla distanza, dagli sviluppi del calcio d’angolo conquistato è El Shaarawy a sfiorare il quarto gol mandando la sfera fuori di poco. A dieci minuti dal termine El Shaarawy tenta la sforbiciata ma il pallone viene deviato e finisce agevolmente tra le braccia del numero 39 della squadra ospite. I giallorossi tirano il freno a mano ed al 85’ dagli sviluppi di un calcio di punizione Ekhator segna il gol della bandiera, sfruttando una piccola defaillance della difesa romanista. La Roma conquista i tre punti e si riporta in quarta posizione scavalcando la Juventus, il Genoa rimane invischiato nella zona bassa della classifica a 14 punti.

Roma 3 – 1 Genoa
(Soulè; Konè; Ferguson; Ekhator)

Roma: Svilar; Mancini (Ghilardi), Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante (Pisilli), Konè, Wesley (Rensch); Soulè (El Shaarawy), Dybala; Ferguson (Dovbyk) all. Gasperini
A disp. Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Dovbyk, Tsimikas, Romano, Pisilli, Mirra, Ghilardi, El Shaarawy
Genoa: Sommariva; Ostigard (Marcandalli), Otoa, Vazquez; Norton-Cuffy, Frendrup (Masini), Malinovsky (Cuenca Martinez), Ellerttson, Martin; Ekuban (Colombo), Vitinha (Ekhator) all. De Rossi
A disp. Lysionok, Mihelsons, Thorsby, Stanciu, Sabelli, Ekhator Osayuki, Carboni, Marcandalli, Colombo, Cuenca Martinez, Fini, Masini, Venturino

Arbitro: Di Bello Assistenti: Costanzo, Dei Giudici IV Uomo: Dionisi VAR: Prontera AVAR: Manganiello

ammoniti: Frendrup
espulsi:
recupero: 1’; 4’
spettatori: 67.785

0 Shares
Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza del bel gioco e dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose. Appassionato, inoltre, di Formula 1.

Articoli correlati

Serie A LIVE: Roma-Genoa in diretta

Dic 29, 2025

Inter regina d’inverno: Lautaro stende la Dea. Pari Bologna

Dic 29, 2025

Nkunku si prende San Siro, Hojlund trascina il Napoli

Dic 28, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.