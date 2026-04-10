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Europa League

Tris Friburgo e pari tra Porto e Nottingham. Fernandes, cosa fai?

Le reti di Grifo, Beste e Ginter mandano in crisi la difesa spagnola, che al ritorno dovrà compiere un’impresa non semplice. Farioli, così non va

Apr 10, 20261 Lettura
FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - APRIL 09: Igor Matanovic of Sport-Club Freiburg contends for the aerial ball with Marcos Alonso of Celta Vigo during the UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg One match between SC Freiburg and Real Club Celta at Stadion am Wolfswinkel on April 09, 2026 in Freiburg im Breisgau, Germany. (Photo by Maja Hitij - UEFA/UEFA via Getty Images)

Oltre al pareggio tra Braga e Betis Siviglia (1-1), nella serata di ieri si sono disputate le altre 2 sfide: Friburgo-Celta Vigo e Porto-Nottingham Forest.

FRIBURGO-CELTA VIGO 3-0

La formazione tedesca è scesa in campo con l’intento di far male all’avversario in una serata così importante, cercando di ottenere una buona prestazione senza avere poi maggiore pressione nel match di ritorno. Gli uomini di Schster ci sono riusciti alla grande con un netto 3-0 che consente di mettere mezzo piede avanti verso le semifinali di questa competizione. Sblocca la sfida l’italiano Vincenzo Grifo, che con un bel tiro all’angolino porta in vantaggio il Friburgo al 10’, siglando il 4° gol in questa competizione. Intorno alla mezz’ora i padroni di casa raddoppiano con la rete di Beste grazie ad un’azione corale che ha portato il 27enne a realizzare il gol più facile a porta vuota.Sugli sviluppi di calcio d’angolo i rossoneri chiudono la pratica sugli sviluppi di calcio d’angolo grazie al colpo di testa di Ginter, che batte l’estremo difensore ex Inter e Venezia Radu.

 PORTO-NOTTINGHAM FOREST 1-1

Il Porto torna protagonista in questo torneo contro il Nottingham Forest, sempre più a rischio in ‘Premier League’ ma capace di non arrendersi mai in notti come quella di ieri. Il match si decide tutto nei primi 45’. Si sblocca al 10’ con la marcatura decisiva di Gomes, che contro il portiere non può far altro che spingere la palla in porta dopo il cross a tagliare. Dopo soli 2 minuti si ristabilisce la parità con un clamoroso autogol di Martim Fernandes. Quest’ultimo infatti ha involontariamente calciato il pallone con troppa forza per effettuare il retropassaggio verso il proprio portiere, il quale è rimasto immobile a guardare il pallone insaccarsi in rete. La partita termina in parità e ora questo errore può pesare tantissimo con il ritorno da disputarsi in trasferta. Chance sprecata per Farioli, ma è ancora tutto in gioco.

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