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Coppa Italia

Tris Sassuolo, il Palermo elimina il Lecce. Avanti Pisa e Cremonese

Si completa il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia: il Palermo domina a lungo al Barbera ed elimina il Lecce. Avanza anche la Cremonese, 2-0 alla Samp di Corradi

Ago 18, 20262 Lettura

PISA-EMPOLI 1-1 (4-3 dir) 

Prima partita della giornata che vede il Pisa che gioca in casa contro l’Empoli. Partita sulla carta che dà il Pisa come favorito, vediamo se il pronostico da parte di tanti tifosi è stato centrato. Partita che ha visto avere il Pisa maggior possesso palla, con più tiri totali rispetto alla squadra avversaria. Primo tempo che finisce in vantaggio per la squadra di casa con Marras al minuto 44.

Inizia il secondo tempo e l’Empoli prova a reagire, trovando il gol al 61’ con Saporiti. Partita non molto spumeggiante che finisce in pareggio. La qualificazione si decide ai calci di rigore che vedono trionfare il Pisa (4-3). Pisa che avanza ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.

 SASSUOLO-CESENA 3-0

Seconda partita della giornata giocata alle ore 18:30. La partita vede protagonista il Sassuolo che si sfida contro il Cesena. Sassuolo che prende le redini della partita già nel primo tempo riuscendo a segnare al minuto 13 con Volpato. Segue Adžić (nuovo acquisto dalla Juventus) alla fine del primo tempo.

Inizia il secondo tempo, il Cesena prova a creare qualcosa, ma come nel primo tempo non riesce. Sassuolo che chiude la partita con il terzo gol alminuto 75 con Lipani. Sassuolo che batte senza problemi il Cesena e passa ai sedicesimi di finale.

 CREMONESE-SAMPDORIA 2-0

Terza e penultima partita della giornata che vede due squadre di Serie B scontrarsi. Partita che nel primo tempo vede entrambe le squadre potenzialmente pericolose, con laCremonese che al minuto 23 riesce a segnare il primo gol con Stückler. Primo tempo che finisce 1-0 per la Cremonese.

Nel secondo tempo la Sampdoria prova a cercare il gol del pareggio, ma non riesce mai a trovare il gol. Samp che gestisce un po’ di più il pallone rispetto alla Cremonese, ma anche questo non le basta per trovare il pareggio. La Cremonese, anzi trova il raddoppio a fine secondo tempo con Berti. Cremonese che passa ai sedicesimi con un ottimo 2-0.

PALERMO-LECCE 2-0

Quarta e ultima partita della giornata giocata alleore 21:15. Partita che vede il Palermo contro il Lecce, sulla carta il Lecce lo davano per favorito, però l’elemento decisivo è sempre il campo.

Primo tempo che è stato decisivo per l’esito della partita, infatti al minuto 14, Vavassori segna il gol del vantaggio per la squadra palermitana, ma non finisce qui senza il favore del pronostico, il Palermo segna con il suo bomber Pohjanpalo.

Secondo tempo che offre qualche occasione per entrambe le formazioni, ma non offre lo spunto per trovare altri gol. Lecce che prova almeno a segnare un gol senza successo. Partita che finisce con grande sorpresa a favore del Palermo, Lecce che ha fatto la partita ma senza successo, soprattutto senza precisione, infatti ha tirato in porta ben 18 volte senza segnare un gol.

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