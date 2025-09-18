Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Troppo PSG per l’Atalanta, Juric ko all’esordio in Europa

Al Parco dei Principi non c’è partita: Marquinhos apre, Kvaratskhelia incanta, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos chiudono i conti.

Set 18, 2025
MUNICH, GERMANY - MAY 31: Khvicha Kvaratskhelia of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's fourth goal during the UEFA Champions League Final 2025 between Paris Saint-Germain and FC Internazionale Milano at Munich Football Arena on May 31, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

PARIS SAINT GERMAIN-ATALANTA 4-0

L’ impegno non è mancato ma, alla fine, la differenza di caratura è emersa appieno. Una pur generosa Atalanta affonda al Parco dei Principi nel primo atto della fase di girone di Champions League contro ii detentori del Paris Saint Germain perdendo per 4-0. I transalpini mettono le cose in chiaro già al 2′ con Marquinhos che supera Carnesecchi su cross di Fabian Ruiz. Al 6′ Nuno Mendes potrebbe raddoppiare ma Il portiere nerazzurro devia il suo tiro in corner. Al 12′ il.monologo dei francesi prosegue con un palo colpito da Hakimi. L’ Atalanta riesce a mettere il naso nella porta ospite solo al minuto 18 con un tiro alto di Kossonou su suggerimento dell”ex Monza Maldini. Il PSG riprende a cannoneggiare subito la porta orobica con un tentativo dal limite di Fabian Ruiz al 21′ parato da Carnesecchi. Un minuto dopo Barcola raddoppia ma si vede annullare la segnatura.L’ Atalanta riesce a interrompere la trama avversaria al 27′ ma l’ incornata di Pasalic termina alta. Al 39′ il PSG perviene però al raddoppio con un destro dal limite dell’ e x Napoli Kvaratskhelia. Al 43′ i francesi potrebbero segnare il 3-0 ma Carnesecchi para il rigore di Barcola concesso per un fallo di Musah su Marquinhos.

L’ ulteriore allungo è però rinviato di poco e giunge al 6′ con Nuno Mendes che supera Carnesecchi su assist di Barcola. All’ 11′ si vede uno scampolo di Atalanta con un’ incornata di Pasalic su cross di Bellanova che Chevalier para senza problemi. Al 14′ è lo stesso Bellanova a mettersi in proprio concludendo altissimo. Al 32′ Zaire Emery manca il poker dei padroni di casa sparando alto. Stesso copione ha, otto minuti dopo, una conclusione di Vitinha. Al 46′ Ramos cala il definitivo poker approfittando di un errato disimpegno di Bellanova.

