Tudor si presenta:”Vorrei restare 10 anni. Ecco chi sarà il capitano”

Igor Tudor ha le idee chiare: alla Juventus non è tempo di scuse, ma di azioni concrete. Alla sua prima conferenza da nuovo allenatore bianconero, il tecnico croato ha messo subito in chiaro il suo approccio: determinazione, lavoro e unità d’intenti. “Darò tutto per non deludere nessuno. So cosa rappresenta questo club: è un onore e una responsabilità allenarlo. Voglio fare un lavoro giusto e aiutare questa squadra a raggiungere l’obiettivo che tutti conosciamo”. La Juventus si affida a Tudor per salvare una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. Il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League sono diventati obiettivi imprescindibili. “Credo tanto in questi giocatori, sono forti e motivati. Anche se abbiamo avuto poco tempo per lavorare, non cerco scuse. C’è voglia di fare bene”, ha aggiunto il neo tecnico.

Fiducia della società e rapporto con Motta

La scelta di Tudor è stata spiegata da Cristiano Giuntoli, che ha aperto la conferenza parlando anche dell’esonero di Thiago Motta: “Con Thiago resta un rapporto di grande stima. Dopo la gara di Firenze abbiamo analizzato la situazione: non preoccupavano solo le sconfitte, ma il modo in cui sono arrivate. Era necessario dare una svolta”.

Il dirigente ha evidenziato le qualità del nuovo allenatore: “Tudor è stato scelto non solo per il suo passato alla Juve, ma per le sue qualità tecniche, umane e morali. Rimarrà fino a fine stagione, compreso il Mondiale per Club, poi valuteremo il futuro. Speriamo di continuare insieme”.

Mentalità da guerriero e attenzione al gruppo

Tudor, ex difensore con un’anima battagliera, non guarda al contratto breve: “Avere dieci anni o tre mesi cambia poco, il mio impegno sarà lo stesso. Allenare è vivere il presente. Voglio dare tutto per questi colori”. Tra i suoi compiti principali, quello di rilanciare calciatori finiti ai margini o in calo di rendimento.

Su Vlahovic, Tudor ha parole chiare: “È un giocatore fortissimo. Ha tutte le qualità di un attaccante di livello. Abbiamo parlato, ha voglia di ripartire. Lui e Kolo possono coesistere, l’importante è avere giocatori forti e una rosa motivata”.

Lavoro, responsabilità e identità

Alla Juventus, Tudor vuole ricostruire l’identità smarrita: “Qui ho imparato la cultura del lavoro. Voglio trasmetterla a questa squadra. Il capitano sarà Locatelli, ma tutti devono prendersi responsabilità. Serve un gruppo unito, motivato, cattivo al punto giusto”.

Tatticamente, non si sbilancia: “Tre o quattro in difesa? La differenza la fanno spirito e sacrificio. Tocca all’allenatore trasmettere questi valori. Servono concentrazione, spensieratezza e mentalità”.

Verso l’esordio: sfida al Genoa

Il debutto di Tudor avverrà sabato contro il Genoa di Patrick Vieira, un avversario che il croato rispetta: “Sono una squadra pericolosa, Patrick è un bravo allenatore. Ma noi siamo consapevoli dei nostri mezzi”.

Il mantra di Tudor è chiaro: “Bisogna mettere il casco e pedalare, senza ansia ma con fame. Mi piace una squadra che attacca e diverte, ma anche solida e compatta. Il calcio deve essere completo, dinamico, gestito in ogni dettaglio, perché oggi il mondo è sempre più esigente”.