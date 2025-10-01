Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Champions League

Tutto facile per l’Inter, Lautaro e Dumfries stendono lo Slavia

Un clamoroso errore di Stanek regala il primo gol a Lautaro, che fa doppietta nella ripresa. A segno anche Dumfries

Ott 1, 20251 Lettura
MARCUS THURAM, LAUTARO MARTINEZ, Inter, Serie A, 2025-26, Inter vs Torino 5-0, 25-08-2025, Esultanza, Celebration, Jubel SERIE A 2025-26 INTER-TORINO 5-0

INTER- SLAVIA PRAGA 3-0

Il bis è servito. Dopo il 2-0 conquistato ad Amsterdam con l’Ajax, l’Inter si regala un’altra serata di gloria in Champions League sconfiggendo nettamente lo Slavia Praga per 3-0. Partita senza storia con la pattuglia di Cristian Chivu in costante controllo del match e i cechi, reduci da un pareggio contro il Bodoe Glimt per 2-2, in affanno e ben poco propositivi. L’Inter domina la scena già in avvio grazie a Calhanoglu il cui destro dal limite è respinto, Dimarco ci riprova ma conclude alto. Al 14′ è Thuram che, dal limite, impegna Stanek. L’assedio nerazzurro prosegue al minuto 20 con una sassata dalla lunga distanza di Calhanoglu, entrato molto bene in partita, che si perde però a lato. Al 23′ al club degli aspiranti cecchini si iscrive anche Lautaro Martinez la cui incornata su calcio d’angolo di Dimarco è però fuori misura. Lo Slavia Praga ha una piccola fiammata con Provod al 28′ ma il tiro è respinto. Dopo un colpo di testa a lato di Bastoni al minuto 29 su corner di Dimarco, l’Inter raccoglie i meritati frutti della sua offensiva andando a bersaglio al 30′ con Lautaro Martinez, bravo a sfruttare un errore di Stanek. Al 34′ Dumfries confeziona il raddoppio con un tiro da distanza ravvicinata su cross rasoterra di Thuram.

Nella ripresa la musica non cambia con la squadra nerazzurra a menare le danze. Al 13′ Sucic riceve da Lautaro Martinez e calcia a botta sicura ma Chaloupek salva sulla linea di porta. Nulla può però la difesa osite al 20′ quando Lautaro Martinez si regala la doppietta personale con un tiro da distanza ravvicinata su cross di Bastoni. Al 25′ Pio Esposito, entrato da poco, non riesce però a indirizzare la sfera verso la porta dei cechi. Lo Slavia Praga dà solo testimonianza di presenza al minuto 36 con una punizione di Cham che Sommer allontana con i pugni. Al 44′ Pio Esposito potrebbe confezionare il poker su corner di Barella ma, di testa, manda alto.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Napoli-Sporting, le probabili formazioni, orario, dove vederla in TV

Ott 1, 2025

Villarreal-Juventus, le probabili formazioni, orario, dove vederla in TV

Ott 1, 2025

Goleade per Real, Bayern e Atletico. Cade il Liverpool in Turchia

Ott 1, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.