Serie A

Udinese corsara a Verona: 3-1 al Bentegodi e aggancio alla Lazio

Gol di Atta, Zanoli e Davis, friulani a quota 29 punti, Hellas sempre ultimo.

Gen 27, 20261 Lettura
Udinese's NICOLO ZANIOLO celebrates after scoring a goal during the 2026 Italian Serie A ENILIVE 2025/26 football match between Udinese and Atalanta at Bluenergy Stadium on November 1st, 2025, Udine, Italy

VERONA-UDINESE 1-3
23′ Atta (U), 26′ Orban (V), 13′ st Zanoli (U), 22′ st Davis (U)

La ventiduesima giornata di Serie A si chiude con una vittoria pesante dell’Udinese, che espugna il Bentegodi battendo 3-1 il Verona. I friulani si impongono grazie a una prestazione solida e concreta, trovando reti decisive tra primo e secondo tempo e salendo così a quota 29 punti, in piena zona medio-alta della classifica. Notte amara invece per l’Hellas, sempre più in difficoltà nella lotta salvezza.

L’avvio di gara è combattuto, con le due squadre attente a non scoprirsi. A rompere l’equilibrio è l’Udinese, che al 23’ passa in vantaggio: Atta calcia di destro da fuori area, la deviazione di Slotsager inganna Perilli e il pallone finisce in rete. La reazione del Verona non si fa attendere. Appena quattro minuti più tardi arriva il pareggio: grande iniziativa di Sarr, che crea lo spazio giusto per l’inserimento di Orban, bravo a finalizzare e a ristabilire la parità. Il primo tempo si chiude sull’1-1, con ritmi alti e occasioni da entrambe le parti.

Nel secondo tempo emerge la maggiore qualità dei friulani. Al 58’ l’Udinese torna avanti grazie a una prodezza di Zanoli, che lascia partire uno splendido tiro capace di sorprendere la difesa scaligera. Il Verona accusa il colpo e commette diversi errori in fase di costruzione. Al 67’ arriva il colpo del definitivo ko: Davis controlla e scarica un potente sinistro sotto la traversa, firmando il 3-1 che chiude virtualmente la partita.

Grazie a questo successo, la squadra di Runjaic sale a 29 punti e aggancia la Lazio al nono posto, confermando un momento positivo e una classifica sempre più tranquilla. Situazione opposta per l’Hellas Verona, che resta fermo a 14 punti, ultimo insieme al Pisa e ora distante quattro lunghezze dalla zona salvezza, occupata dal Lecce. Per i gialloblù la strada verso la permanenza in Serie A si fa sempre più in salita.

Redazione

