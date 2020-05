Uefa: Tutti i responsi (non) attesi

La UEFA, tramite la figura del suo presidente, è al lavoro per l’eventuale ripresa dopo la sosta sanitaria. Ceferin, ricopre anche il ruolo di vice-presidente della FIFA ed è a lavoro senza sosta per ottemperare il prima possibile a diversi quesiti che la quasi totalità delle federazioni si pongono ogni giorno. Con un comunicato, è stato espressamente chiarito come la non conclusione sul campo non comporterà penalizzazioni o mancata qualificazione in Champions ed in Europa League; la scelta se proseguire o meno il proprio torneo nazionale spetta alle varie leghe e governi, dettando però dei criteri oggettivi (come la media-punti) per stilare la classifica finale.

Per terminare le coppe europee, la FIFA vuole aspettare le decisioni dei vari campionati così da proseguire con una linea univoca per tutti i movimenti calcistici. Le prime date circolate sono: 27 Agosto allo Stadio Energa di Danzica per la finale di Europa League ed il 29 Agosto allo stadio Ataturik di Instambul. Purtroppo, ancora non sono chiare le modalità di accesso alle finalissime, si parla di gare uniche a campo neutro o di far disputare le partite così come da programma. Il vero punto di domanda, però, concerne la prossima stagione.

La Champions League e l’Europa League 2020/2021 potrebbe partire il 21 Ottobre prossimo, inoltre verranno ritoccati i paletti che riguardano il Fair Play Finanziario e dettate le nuove direttive per quanto riguardano le licenze UEFA. Cosa succederà, però, per quanto riguarda i preliminari? Il quesito sorge spontaneo, visto che l’inizio della competizione era fissato per il 23 Giugno del 2020. Secondo il Times, i preliminari potrebbero non disputarsi, visto l’accavallamento della stagione in corso, e potrebbe giocarsi solo l’ultimo turno preliminare con le compagini che fanno parte delle federazioni con il ranking UEFA più alto.

Chi verrà escluso verrà “rimborsato” dalla UEFA stessa, una sorta di pagamento dei danni morali. I più curiosi si chiederanno cosa succederebbe se il campionato nostrano venisse sospeso in questo momento: Juventus, Lazio, Inter ed Atalanta andrebbero dirette in Champions League mentre Roma, Napoli ed Hellas Verona andrebbero direttamente in Europa League (conti permettendo). Sinceramente, visto il momento di confusione e l’emergenza sanitaria in corso, come per i campionati appare ridicolo poter terminare la stagione in atto anche solo per non rischiare di pregiudicare sicuramente il successivo torneo.