Ufficiale: Antoine Griezmann sarà un nuovo giocatore dell’Orlando City

L’Atlético Madrid del ‘Cholo’ Simeone sta attraversando un buon momento, soprattutto per quanto riguarda l’Europa, con l’accesso ai quarti di finale dopo la doppia sfida contro il Tottenham di Igor Tudor e ad attenderli ci sarà il Barcellona di Flick già affrontati non solo in campionato, ma anche in ‘Coppa del Re’, con un netto 4-0 in casa e la sconfitta per 3-0 al ‘Camp Nou’ che comunque è bastato per andare avanti e strappare il pass per la finale contro la Real Sociedad, in programma il prossimo 18/04 alle ore 21:00. Tuttavia, nonostante questo periodo molto positivo, c’è un giocatore molto importante e soprattutto molto legato al club che a fine stagione ha deciso di andar via.

Griezmann-Orlando City: cifre e durata del contratto

Stiamo parlando di Antoine Griezmann, l’attaccante francese che vuole cambiare completamente aria dopo le annate trascorse nella capitale, con qualche soddisfazione personale anche con la propria nazionale, essendo vice campione d’Europa nel 2016 (perdendo contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo) e campione del Mondo nel 2018 contro la Croazia di Modrić, oltre alla Nations League conquistata nella stagione 2020-2021.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, è arrivata anche l’ufficialità del trasferimento a parametro zero, con il protagonista della trattativa che ha dunque firmato un pre contratto, sposando il progetto Orlando City fino a dicembre 2028, con opzione per il 2029. Da luglio dunque si aggregherà alla nuova squadra, approdando in MLS, per una lotta al titolo con Lionel Messi in attività all’Inter Miami.

Ringraziamenti e prima presentazione: le parole del francese

Sui social il francese si è espresso con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, in cui esprime tutta la sua voglia di proseguire questi ultimi mesi con la maglia biancorossa attraverso la grinta e il carattere giusto per poter alzare la ‘Copa del Rey’ e arrivare il più lontano possibile in Champions, ringraziando tutta la gente che lo ha supportato in questi anni.

Dal vecchio club i riflettori per lui sono ora incentrati sul futuro ed arrivano subito le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore dei ‘Lions’: “Sono molto entusiasta di iniziare questo prossimo capitolo della mia carriera con Orlando City. Fin dalle mie prime conversazioni con il Club, ho potuto sentire una forte ambizione e una visione chiara per il futuro, e questo mi ha davvero parlato. Non vedo l’ora di fare di Orlando la mia nuova casa, incontrare i tifosi, sentire l’energia all’Inter&Co Stadium e dare tutto ciò che ho per aiutare la squadra a realizzare grandi cose”.

Arrivato alla soglia dei 35 anni appena compiuti, ‘Grizou’ decide di abbandonare il luogo in cui è cresciuto da ragazzino, diventando uomo in grado di lottare sempre in campo, offrendo spettacolo ai propri tifosi. Si è ritagliato spazio pian piano, arrivando in cima, sfiorando la Champions nella stagione 2015/2016 ai calci di rigore contro il Real Madrid, e anche in questo caso Cristiano Ronaldo si rende protagonista dopo l’ultimo tiro dagli undici metri calciato, spiazzando Oblak. Le prossime sfide all’Altético saranno dunque per lui tutte delle finali, con l’ultimo saluto previsto nel mese di maggio e magari chissà…con qualche trofeo in più in bacheca.