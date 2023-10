Ufficiale: Gli Europei 2032 si giocheranno in Italia e Turchia

Tutto confermato, nessun ribaltone last minute, sarà il binomio Italia-Turchia a mettere il sigillo all’ospitalità dei Campionati Europei di Calcio del 2032. La designazione è divenuta certezza insieme al ticket Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord)-Irlanda per l’edizione del 2028, e quindi, di fatto, da buone amiche Italia e Turchia condivideranno l’edizione congiunta del 2032. Una fumata bianca che era arrivata lo scorso mese di luglio quando si erano incontrati il presidente della Figc Gabriele Gravina e il suo omologo turco, Mehmet Buyukeksi, approvando l’idea di una ripartizione equa degli Europei 2032. Un’edizione congiunta che ormai sembra essere la normalità, la nuova frontiera delle grandi competizioni calcistiche se si pensa ai precedenti di Belgio-Paesi Bassi nel 2000, Austria-Svizzera nel 2008, Polonia-Ucraina nel 2012 e l’Europeo itinerante del 2020, in realtà divenuto causa eventi pandemici special edition 2021. E poi lo stesso sta avvenendo per i campionati mondiali di calcio, con la prossima assegnazione tutta americana, ma assegnata a tre diverse nazioni, ovvero Canada, Usa e Messico e la successiva, quella del 2030, ancor più composita, ovvero tri-continentale con Spagna e Portogallo in Europa, Marocco in Africa, e le prime partite in Sudamerica, tra Uruguay, Argentina e Paraguay.

Edizione 2032 a Italia e Turchia

L’edizione congiunta Italia-Turchia sarà divisa in parti uguali anche per gli stadi, cinque in Italia e altrettanti in quello che fu territorio dell’impero ottomano. L’inaugurazione allo stadio “Ataturk”, a Istanbul, capitale turca e finale nella capitale italiana a Roma, allo stadio “Olimpico”. E se la Figc aveva presentato nel suo dossier all’Uefa dieci stadi protagonisti e altrettante città, Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari, ora, si capirà quali saranno, invece, le cinque elette. Una riduzione vista sin da subito come il male minore rispetto alla possibilità di perdere completamente l’edizione 2032. Dopo l’annuncio da Nyon il ministro dello sport Andrea Abodi ha definito “Euro 2032 assegnato anche all’Italia una grande opportunità che dovrà generare eredità positive ben prima di quell’appuntamento e non solo nelle città direttamente coinvolte nell’evento. Buon lavoro alla Figc – ha aggiunto Abodi – alla quale daremo tutto il nostro supporto per contribuire a organizzare questo affascinante avvenimento, del quale non sfuggono i positivi impatti che avrà dal punto di vista turistico, ma che ci auguriamo possa, prioritariamente, contribuire al miglioramento delle relazioni politiche a beneficio della pace”.

Le città italiane che ospiteranno Euro 2032

Ancora nulla di certo, invece, su quali saranno le cinque città che potranno ospitare l’Europeo ma sembra che ci potrà essere una sorta di contest, un confronto tra ristrutturazioni e stadi nuovi per capire la veste migliore nella quale si dovrà presentare l’Italia. “Un progetto che esalta i valori di amicizia”, lo aveva definito il presidente federale Gabriele Gravina già all’indomani della candidatura congiunta tra Figc e Turkish Football Federation (TFF). “Una svolta storica che ha come obiettivo la valorizzazione del calcio continentale – queste le parole di Gravina – il progetto, oltre ad avvicinare due realtà consolidate nel panorama calcistico europeo, esalta i valori di amicizia e cooperazione, coinvolgendo due mondi contraddistinti da profonde radici storiche, due culture che, nel corso dei millenni, si sono reciprocamente contaminate influenzando in maniera sostanziale la storia dell’Europa mediterranea. Il calcio vuole essere un ponte ideale per la condivisione delle passioni e delle emozioni legate allo sport”.

Ad anticipare l’esito favorevole della candidatura Euro 2032 era stata Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa che escludendo possibili sorprese dell’ultimo momento aveva assicurato, come poi effettivamente accaduto, che gli Europei 2032 sarebbero stati assegnati a Italia e Turchia. “Si è lasciato campo libero a Gran Bretagna e Irlanda per il 2028 – aveva spiegato – e di conseguenza è stato deciso e condiviso il via libera per Italia e Turchia per Euro 2032”.