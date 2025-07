Ufficiale: Gyokeres è un giocatore dell’Arsenal. Le cifre

Se ne era parlato a lungo nelle scorse settimane, ma ora l’Here we go è arrivato. La telenovela di mercato più avvincente dell’estate si è finalmente conclusa: Viktor Gyokeres è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Arsenal. I Gunners hanno chiuso un’operazione da 73,5 milioni di euro (63,5 milioni fissi più 10 milioni di bonus) con lo Sporting Lisbona, assicurandosi uno degli attaccanti più prolifici d’Europa. Il capocannoniere delle ultime due stagioni portoghesi, 27 anni, ha firmato un contratto quinquennale fino al 2030 e vestirà la prestigiosa maglia numero 14, quella resa iconica da Thierry Henry. Riuscirà il fuoriclasse svedese ad emulare le sue eroiche imprese?

Il passaggio di Gyokeres all’Arsenal è stato tutt’altro che semplice. Le trattative, iniziate a giugno, sono state caratterizzate da momenti di tensione e prolungati negoziati tra i club. Lo Sporting, forte delle prestazioni straordinarie dell’attaccante (97 gol in 102 presenze in due stagioni, con due titoli di Primeira Liga e una Taça de Portugal), ha inizialmente puntato i piedi, chiedendo il pagamento della clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Tuttavia, la determinazione di Gyokeres, che ha spinto per il trasferimento rifiutando altre offerte (tra cui quelle di Manchester United e Al-Hilal) rinunciando a parte del suo ingaggio, e minacciando addirittura di fare causa alla società lusitana se non lo avesse lasciato partire in direzione Londra nord, ha sbloccato l’affare. Anche il suo agente, Hasan Cetinkaya, ha agevolato l’operazione rinunciando alla propria commissione. Mai come questa volta, ha sottolineato Fabrizio Romano, la ferrea volontà del giocatore a trasferirsi in un determinato club è stata così decisiva nella buona riuscita della trattativa.

Un bomber per Arteta

Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, cercava un centravanti di spessore per colmare il vuoto lasciato dalle difficoltà di Kai Havertz e Mikel Merino (completamente fuori ruolo come punta centrale) nella stagione 2024-25, in cui l’Arsenal ha chiuso al secondo posto in Premier League, a 10 punti dal Liverpool ma soprattutto con uno scarto di 17 goal segnati. Gyokeres, reduce da una stagione monstre a Lisbona con 54 gol in 52 partite, è il profilo ideale: fisico imponente, fiuto del gol eccezionale, versatilità e capacità di trasformare mezze occasioni in reti. Nonostante non sia particolarmente prolifico nei colpi di testa, la sua esplosività e il suo stile di gioco “istintivo” lo rendono un’arma letale, paragonata addirittura a quella di Erling Haaland. Il tecnico basco ha fortemente voluto l’attaccante ormai ex Sporting, di fatto rinunciando al suo credo di amalgamare il gruppo piuttosto che puntare sui fuoriclasse. L’ambizione di togliere lo scettro di campione al Liverpool ha comportato una serie di scelte radicali che hanno portato la dirigenza londinese a investire finora 200 milioni sul mercato (sono già arrivati anche Zubimendi, Madueke, Mosquera e Norgaard, oltre al secondo portiere Arrizabalaga).

L’integrazione di Gyokeres nell’Arsenal, tuttavia, non sarà priva di sfide. La Premier League (solo sfiorata in passato, prima di esplodere, con la maglia del Brighton) è un campionato più competitivo rispetto alla Primeira Liga, e lo stile di gioco paziente dei Gunners potrebbe richiedere un adattamento da parte dello svedese, noto per la sua capacità di sfruttare gli spazi in transizione. Tuttavia, la sua fame di gol e la sua mentalità da “batteria” potrebbero aggiungere una nuova dimensione all’attacco di Arteta, rendendo l’Arsenal una squadra meno prevedibile. Inoltre, il fuoriclasse svedese avrà per la prima volta un gruppo di giocatori di vertice posto al suo servizio; è probabile un maggior afflusso di palloni in area di rigore avversaria, da convertire immediatamente in goal.

L’annuncio ufficiale, comparso sul sito, accompagnato da un video narrato dal rapper Kojey Radical, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi dell’Arsenal, che vedono in Gyokeres il “perno d’attacco” tanto atteso. Come dichiarato dal giocatore in un’intervista a France Football, il suo segreto è “giocare come facevo da bambino, divertendomi”. Se le promesse verranno mantenute, non sarà soltanto lui a divertirsi nel corso della prossima stagione.