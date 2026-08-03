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Ufficiale: Kolo Muani e Alajbegovic’ sono due nuovi giocatori della Juventus

Le notizie di questi due acquisti erano nell’aria, ma i tifosi aspettavano l’ufficialità, che è arrivata nel pomeriggio di questa domenica.

Ago 3, 20262 Lettura
WASHINGTON, DC - JUNE 18: Randal Kolo Muani #20 celebrates scoring his team's fourth goal with Pierre Kalulu #15 during the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Al Ain FC and Juventus FC at Audi Field on June 18, 2025 in Washington, DC. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)

di Simone Plaitano

Le notizie di questi due acquisti erano nell’aria, ma i tifosi aspettavano l’ufficialità, che è arrivata nel pomeriggio di questa domenica.

Chi sono i due nuovi acquisti?

Il primo giocatore è Alajbegovic’, arrivato dal Bayer Leverkusen. E’ un giocatore che svolge il ruolo di ala sinistra, ma può svolgere altri ruoli come il trequartista o anche l’ala destra. Molto abile nell’uno contro uno, soprattutto se parte largo, molto bravo e rapido nei cambi di direzione, è molto creativo e possiede una buona struttura fisica.

Il secondo giocatore i tifosi della Juventus lo conoscono molto bene, reduce da una buona esperienza due stagioni fa, ora arriva a titolo definitivo dal PSG. Kolo Muani è una punta di ruolo, elemento fondamentale che serviva alla Juve, volendo però può giocare anche ala. Non è il classico centravanti statico, lui è un centravanti che si muove molto tra le linee e aiuta molto la squadra, anche facendola salire.

 Le cifre

Arrivato dal Leverkusen, Alajbegovic’ arriva per circa 30 milioni di euro (parte fissa), poi aggiungiamo anche 5 milioni di bonus (legati ad obiettivi sportivi), a questi soldi aggiungiamo anche 2 milioni (oneri accessori). L’operazione nel complesso ammonta a 37 milioni di euro. Arrivato dalla Francia, Kolo Muani è un  nuovo giocatore della Juventus per circa 38 milioni di euro, a questa cifra aggiungiamoci 12 milioni (di bonus).

La Juventus all’inizio aveva fatto una formula di prestito con diritto di riscatto, negli ultimi giorni l’operazione è cambiata da prestito con diritto a trasferimento a titolo definitivo. Costo totale dell’operazione: 50 milioni di euro. Entrambe le operazioni sono pagabili in 4 esercizi.

Come cambiano gli equilibri?

Con questi due acquisti gli equilibri cambiano in attacco. Kolo Muani la Juventus lo desiderava da tanto tempo proprio per questo motivo, il suo ruolo nella squadra sarà fondamentale. Dovrà incidere più di quanto ha fatto Jhonathan David, per far valere quel peso in attacco che lo scorso anno è mancato alla squadra.

Per Alajbegovic’, invece ci sono varie opzioni, Yildiz potrebbe fare il trequartista e lui potrebbe prendere il suo posto, oppure può succedere il contrario. Potrebbe anche contendersi il posto con Chico Conceicao. Staremo a vedere cosa ha in mente Spalletti. Sicuramente entrambi li vedremo protagonisti nelle amichevoli nel tour asiatico dove la Juventus sfiderà l’Inter e il Chelsea.

Gli altri obiettivi di mercato

Adesso la Juventus si concentra sugli altri ruoli: Il portiere dove il nome più in voga sembra essere Vicario. In difesa le voci dicono che Gatti potrebbe essere in uscita per andare a Napoli da Allegri, se esce Gatti la Juventus potrebbe andare su un nuovo profilo. A centrocampo la dirigenza vorrebbe fare un colpo magari a parametro zero, il nome sembra essere quello di Kessié. In attacco sembra voler fare un ultimo attaccante, da vedere come si evolve la situazione. Sono fondamentali anche i nomi in uscita che potrebbero permettere alla società di fare cassa e di andare poi su i profili desiderati. Insomma la situazione attuale è tutta da scoprire sia in uscita, ma soprattutto in entrata, dove si prospettano colpi interessanti.

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