Un campione d’Europa pronto a firmare in Serie A. Il colpo dell’Udinese

Nemmeno durante la pausa Nazionali smette di regalare sorprese e novità questa nuova Serie A: mercato svincolati aperto, colpo di grande portata in arrivo. David Alaba, 34 anni, ex Real Madrid e Bayern Monaco, quattro volte vincitore della Champions League, ha raggiunto un accordo verbale con l’Udinese. Restano da completare i passaggi formali – visite mediche e firma del contratto – ma le parti sono d’accordo e il trasferimento a parametro zero può essere formalizzato in tempi rapidi, come riportato nelle ultime ore da Fabrizio Romano. Runjaic avrà così a disposizione la pedina di livello con cui spera di far fronte agli enormi problemi difensivi palesati nelle prima cinque giornate.

L’austriaco è svincolato dal 1° luglio 2026, data di scadenza del contratto che lo legava al Real Madrid, pertanto può essere tesserato e schierato immediatamente, a mercato chiuso. L’Udinese, attualmente tredicesima in Serie A con 4 punti dopo cinque giornate (ma con una delle difese più fragili del torneo, già 11 goal subiti), avrebbe così a disposizione un giocatore di caratura mondiale già per le prossime uscite, a partire dalla trasferta di Torino del 12 ottobre.

La carriera di un campione

Viennese di origine nigeriana, classe 1992, David Olatukunbo Alaba ha costruito una carriera da leggenda. Cresciuto nel settore giovanile dell’Austria Vienna, è passato al Bayern Monaco nel 2008. Con i bavaresi ha vinto dieci campionati tedeschi, sei Coppe di Germania, due Champions League (2013 e 2020, entrambe in triplete), due Super Coppe europee e due Mondiali per club, oltre a numerosi altri trofei nazionali e internazionali. Elemento duttile ed esperto, ha giocato da terzino sinistro, difensore centrale e centrocampista, imponendosi come uno dei più completi e intelligenti interpreti del ruolo in Europa. Nell’estate del 2021 ha lasciato Monaco a parametro zero per firmare con il Real Madrid, l’ultimo grande salto di una carriera da predestinato. In cinque stagioni al Bernabéu ha disputato 132 partite ufficiali (85 in Liga), segnando 5 reti e contribuendo a undici titoli: due Champions League (2022 e 2024), due Liga, una Coppa del Re, due Super Coppe di Spagna, due Super Coppe europee e due Mondiali per club. È l’unico calciatore della storia ad aver vinto la Champions League due volte con due club diversi.

L’esperienza nella capitale spagnola è stata però segnata da problemi fisici ricorrenti. Il più grave è arrivato il 17 dicembre 2023: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un anno. Al rientro sono seguite altre noie muscolari e di menisco, che hanno limitato drasticamente il suo impiego. Nella stagione 2025-26 ha totalizzato appena 16 presenze complessive. Complice un’età non più verdissima, nel maggio 2026 con l’arrivo di José Mourinho è stato deciso di non rinnovare il contratto. Archiviato il Mondiale 2026, in cui ha giocato quattro partite con l’Austria, Alaba è rimasto sul mercato per mesi. Ha valutato proposte da MLS (Inter Miami), Bundesliga (Hamburg, Union Berlin), Arabia Saudita e Messico, ma ha sempre privilegiato un ritorno in una grande lega europea. Il club friulano si appresta a intercettare questa volontà per offrire una Last Dance all’altezza di un campione pluripremiato.

Perché l’Udinese

Per il club friulano, di proprietà della famiglia Pozzo, si tratta di un affare di prestigio e di sostanza. Allenati dall’altrettanto viennese/ cosmopolita Kosta Runjaić, i bianconeri cercano stabilità e leadership in difesa. Come tutte le squadre giovani e profondamente ristrutturate dal mercato, Zaniolo e compagni necessitano di un elemento di raccordo tra giocatori e panchina. Alaba porta esperienza, qualità nel gioco di costruzione, personalità e capacità di ricoprire più ruoli. Dovrebbe affiancare o alternarsi a Oumar Solet (in odore di cessione a gennaio), aiutando nella crescita Nicolò Bertola, James Abankwah e il giovane Matteo Palma. Il club ha già “spoilerato” l’arrivo pubblicando sui social una foto della celebre “Silla de Alaba” – la sedia bianca che l’austriaco sollevò al cielo al Bernabéu dopo le grandi rimonte in Champions – posizionata al centro del campo del Bluenergy Stadium. Un messaggio chiaro e ironico allo stesso tempo, in attesa di vedere l’ultimo arrivato sgobbare in campo.