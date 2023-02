Una Fiorentina dalle due facce, la svolta contro la Juventus?

I tifosi viola domenica dopo la partita contro il Bologna, dopo la bruttissima sconfitta casalinga contro la squadra di Thiago Motta, hanno chiesto a gran voce, sia alla squadra che alla società di dare molto di più, perché questa piazza merita sicuramente di più che un tredicesimo posto in campionato; la squadra di mister Italiano quest’anno ha dimostrato troppe volte di avere due volti, ha dimostrato in troppe occasioni due facce di una stessa medaglia, la faccia di una squadra forte, che gioca bene a calcio, che propone e sa fare calcio, come quella vista nell’ultima partita prima della sosta mondiale, quando a Milano sfoderò una prestazione importantissima, perdendo immeritatamente contro il Milan oppure come quella vista nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino, vittoria che ha permesso ai viola l’accesso alle semifinali contro la Cremonese; l’altra faccia della medaglia però l’abbiamo vista troppe volte, troppe volte abbiamo visto una Fiorentina incapace di reagire, incapace di creare un gioco che l’anno scorso le ha permesso di raggiungere un obbiettivo importante, come quello della qualificazione in Conference, del ritorno dopo tanti anni, in Europa.

Troppe volte la squadra sembra aver risentito l’assenza di giocatori come Torreira, Odriozola, Vlahovic, assenze, vuoti che non sono stati colmati, abbiamo notato la mancanza di un regista, ruolo che spesso viene ricoperto da Amrabat ma che al momento non risulta essere un vestito cucito apposta per le sue qualità, una squadra che dipende tanto, forse troppo, delle giocate e dalle giornate, di Nico Gonzalez. Italiano ha provato a cambiare anche modulo, dal suo affezionatissimo 4 3 3 è passato a un 4 2 3 1 che al momento non ha mostrato i risultati sperati, la mancanza di un attaccante vero, da doppia cifra, un attaccante che la piazza richiedeva a gran voce, una piazza abituata a bomber come Batistuta, Toni, Gilardino, un attaccante che manca da troppo tempo, ma che la società non ha voluto acquistare, dimostrando fiducia a Cabral e Jovic, quella fiducia però che al momento, da entrambi gli attaccanti non sembra essere stata ripagata

L’acquisto di Brekalo, l’arrivo di un portiere di esperienza come Sirigu, non hanno certo scaldato i cuori della tifoseria viola, non hanno certamente riacceso l’entusiasmo dei tifosi viola, quell’entusiasmo che da un pò di tempo manca, quell’entusiasmo che assolutamente deve tornare ad essere protagonista in campionato, ma soprattutto nei sedicesimi di finale di Conference contro il Braga e soprattutto nella semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese, lì dove della doppia faccia della medaglia, la squadra viola dovrà mostrare e dimostrare solamente la faccia vincente, quella faccia in grado di far tornare Firenze e la Fiorentina dove merita.