Una semifinale che riaccende i sogni di Champions League

L’Inter ha compiuto un’impresa straordinaria, eliminando il Bayern Monaco dai quarti di finale di Champions League 2024-2025. Con una vittoria storica all’Allianz Arena e un pareggio a San Siro, i nerazzurri si sono guadagnati l’accesso alle semifinali, grazie a un gol decisivo di Frattesi in Germania. Un traguardo che sembra un sogno per la squadra di Simone Inzaghi, ora pronta ad affrontare il Barcellona in una semifinale che riecheggia ricordi importanti nella storia del club. Il Barcellona, dal canto suo, arriva con la solita forza, una macchina da gol che mescola l’esperienza di Lewandowski con la gioventù e la classe di Lamine Yamal.

Nonostante l’Inter abbia ottenuto risultati significativi in questa Champions League, non è tra le principali favorite per la vittoria finale. E proprio i catalani, secondo le valutazioni delle scommesse Champions League restano tra i principali favoriti per la vittoria finale: Barcellona a 3.25, Paris Saint-Germain a 3.50 e Arsenal a 4.00. L’Inter dunque, pur reduce da prestazioni convincenti, resta leggermente più indietro con una quota a 5.00, a testimonianza di come sia valutata un’impresa ancora possibile ma non scontata.

Guardando agli ultimi incontri tra Inter e Barcellona, i ricordi per i tifosi nerazzurri sono indubbiamente positivi, soprattutto se si pensa alla semifinale di Champions del 2010, che segnò il trionfo del Triplete. In quella occasione, l’Inter batté il Barcellona con un memorabile 3-1 a San Siro, grazie alle reti di Sneijder, Maicon e Diego Milito, e poi superò il Bayern Monaco in finale. Tuttavia, il bilancio complessivo tra le due squadre, considerando tutte le competizioni, è favorevole ai blaugrana, che hanno vinto 6 volte contro le 2 dell’Inter, con 4 pareggi.

Negli ultimi anni, le due squadre si sono incontrate diverse volte durante la fase a gironi di Champions League. Nella stagione 2022-23, l’Inter ha ottenuto una vittoria a San Siro grazie a un gol di Calhanoglu, ma il ritorno al Camp Nou si è concluso con un emozionante 3-3, in cui Lewandowski e Dembelé per il Barcellona hanno risposto a Barella, Lautaro Martinez e Gosens per i nerazzurri. Nel 2019-2020, invece, il Barcellona ha prevalso in entrambe le sfide, mentre nella stagione 2018-19 i blaugrana hanno vinto al Camp Nou e pareggiato a San Siro, con un gol di Icardi per l’Inter.

La sfida tra Inter e Barcellona nelle semifinali di Champions League si preannuncia affascinante, ma anche molto difficile per i nerazzurri, che però non nascondono di volerci provare fino in fondo spronati anche dal presidente Marotta. I blaugrana, con la loro forza offensiva e la solidità difensiva, sono considerati tra i principali favoriti per il titolo, e l’Inter dovrà affrontare una delle squadre più formidabili d’Europa. Nonostante le sfide passate che hanno regalato speranze, il divario tra le due squadre sembra esserci ancora, e l’Inter dovrà fare l’impossibile per ribaltare le aspettative.