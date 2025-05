Un’Inter eroica supera il Barça e vola in finale: a San Siro finisce 4-3

Al Meazza va in scena la prima delle due semifinali di ritorno fra Inter e Barcellona. Si parte dal 3-3 dell’andata e dopo i primi minuti dove i blaugrana sembrano più sciolti, gli uomini di Inzaghi vengono fuori e si affacciano spesso nell’area di rigore avversaria, sfruttando la velocità di Dumfries e Thuram. Il risultato cambia al 21’ quando Di Marco va a recuperare un pallone nella trequarti avversaria scippandolo a Dani Olmo, servendo poi un filtrante per Dumfries che a sua volta serve Lautaro Martinez che a porta vuota sigla l’1-0. Da lì il Barça prende ancora più in mano le redini del gioco, con Yamal che si rende pericoloso dalla sinistra con diversi traversoni in area, dove spesso i compagni di squadra non arrivano per poco. Gli uomini di Simone Inzaghi vanno vicini al raddoppio a metà primo tempo con un tiro di Mkhitaryan che sfiora il palo ed esce di pochissimo. Il secondo goal arriva sullo scadere della prima frazione quando, su un contropiede Lautaro si invola verso la porta avversaria e viene atterrato in area di rigore da Cubarsi, con l’arbitro che assegna un calcio di rigore all’Inter dopo l’On Field Review. Dal dischetto si presenta Hakan Calhanoglu che con freddezza manda i suoi sul 2-0 a fine primo tempo.

Nella ripresa i padroni di casa sembrano avere il controllo del match, ma al 54’ arriva la rete di Garcia che si inserisce in area e sfrutta un cross di Martin Langreo. Da lì, con un San Siro gelato, l’Inter sembra accusare il colpo mentre i blaugrana ritrovano piglio e prima vanno vicini al pareggio al termine di un contropiede dove Pedri riceve in area un cross a mezza altezza concludendo a botta sicura, ma trova davanti a sé un grande Sommer. Circa 4 minuti più tardi, trovano il 2-2 con Dani Olmo che, lasciato tutto solo sul secondo palo, trasforma di testa un altro assist di Martin Langreo. Da Lì si assiste a una partita a senso unico con l’Inter tutta ritirata nella propria metà campo e che fatica a salire a causa anche della stanchezza e un Barcellona rivitalizzato, con un Yamal in versione Messi, complice anche un Carlos Augusto subentrato a Di Marco e apparso in evidente difficoltà. Dopo il forcing durato tutta la ripresa, gli uomini di Flick segnano il goal del 3-3 al minuto 87 con Raphinha che conclude sul secondo palo dal lato sinistro dell’area, al termine di una lunga azione. A pochi minuti dal termine, con i catalani pronti a festeggiare dopo aver sfiorato il quarto goal con Yamal che colpisce un palo e un Meazza che vede sfumare il sogno, i nerazzurri tentano il tutto per tutto, più con il cuore che con le idee e al 93’ Dumfries riceve un pallone sulla destra, vince il duello con Martin Langreo e mette l’ennesimo cross dentro che Acerbi trasforma nella rete del 3-3 come un vero attaccante per l’esplosione della panchina e di tutto San Siro.

Si va ai supplementari con le energie ormai esaurite e dove si chiede qualcosa in più ai subentrati. Ed ecco che al 99° minuto, su un’azione avviata da un’instancabile Thuram sulla destra, il francese serve Taremi, subentrato a Lautaro nel secondo tempo, che entra in area e trova Frattesi, entrato al posto di Mkhitaryan, che si sposta il pallone sul sinistro e conclude sul secondo palo battendo Szczesny, rivelandosi ancora una volta l’uomo dei minuti finali. Da lì si riparte con il solito spartito, con gli uomini di Flick che attaccano a testa bassa e gli uomini di Inzaghi che difendono con le unghie e con i denti. Nella ripresa brilla un’altra volta Sommer che salva il risultato in più di un’occasione, fra cui spicca una parata su un tiro di Yamal da fuori area, in una serata da vero protagonista per il portiere svizzero. Finisce 4-3 una delle partite più emozionanti della storia della Champions League, con l’Inter che vola in finale, nonostante un grande Barcellona.