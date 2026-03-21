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Premier League

United, frenata Champions: il Bournemouth rimonta due volte

Nell’anticipo della 31^ giornata di Premier League il Manchester United viene ripreso due volte dai padroni di casa del Bornemouth: i Red Devils non riescono a dare continuità al successo casalingo contro l'Aston Villa e ora il Liverpool può accorciare. Succede tutto nella ripresa: girandola di gol, espulsione di Maguire e rigore per il Bornemouth per il pari definitivo.

Mar 21, 20261 Lettura
Manchester United's Benjamin Sesko (centre) celebrates scoring their side's third goal of the game with team-mates Diogo Dalot (left) and Matheus Cunha during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Sunday March 15, 2026.

Bournemouth e Manchester United hanno pareggiato 2-2 nell’anticipo della 31^ giornata di Premier League. Red Devils avanti con il rigore di Bruno Fernandes al 61′ minuto, pareggio di Christie, per il Bornemouth, al 67′ minuto. Manchester United ancora in vantaggio con l’autorete di Hill al minuto 71, e poi in dieci per il rosso a Maguire. Il conseguente rigore trasformato da Kroupi all’81’ minuto fissa il risultato sul definitivo 2-2.

BORNEMOUTH-MANCHESTER UNITED 2-2

Nell’anticipo della 31^ giornata di Premier League il Manchester United viene ripreso per due volte dai padroni di casa del Bornemouth. Un punto che permette ai Red Devils di essere certi dello scampato pericolo di essere agganciati al quarto posto dall’Aston Villa, ma il Liverpool, quinto, può approfittarne per portarsi a -3. Gli uomini di Carrick non riescono a dare continuità al successo casalingo proprio sull’Aston Villa: due volte avanti, due volti ripresi. Succede tutto nella ripresa: sblocca la partita Bruno Fernandes su calcio di rigore al 61′ minuto per fallo di Jiménez su Cunha, ma dopo sei minuti su assist di Truffert è Christie a pareggiare. Il botta e risposta prosegue con l‘autorete di Hill al 71′ minuto che illude gli ospiti. Maguire va sotto la doccia anzitempo per fallo da rigore su Evanilson. All’81’ minuto Kroupi non sbaglia dal dischetto. Una girandola di reti spezzettata da quella dei cambi, che non cambiano il risultato finale.

 

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