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Calcio Estero

Uragano Kane: tripletta da urlo, al Bayern la Coppa di Germania

Tripletta dell’attaccante inglese nella finale di Berlino: il Bayern torna a vincere la DFB-Pokal dopo sei anni

Mag 24, 20261 Lettura
MUNICH, GERMANY - JANUARY 21: Harry Kane of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between FC Bayern München and R. Union Saint-Gilloise at Football Arena Munich on January 21, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Bayern Munich conquista la DFB-Pokal 2025-26 battendo 3-0 lo VfB Stuttgart nella finale dell’Olympiastadion di Berlino. Decisivo uno straordinario Harry Kane, autore di una tripletta che consegna ai bavaresi la 21ª Coppa di Germania della loro storia. La squadra di Vincent Kompany completa così il double nazionale dopo il trionfo in Bundesliga, interrompendo un digiuno nella competizione che durava da sei stagioni. Nulla da fare invece per lo Stoccarda, campione in carica e a caccia di uno storico bis consecutivo.

Nel primo tempo i bavaresi controllano il gioco ma non riescono a trovare spazi nella difesa dello Stoccarda, che resiste fino all’intervallo sullo 0-0. La svolta arriva al 55’: Olise sfonda sulla destra e pennella un cross perfetto per la testa di Kane, che firma l’1-0 da vero centravanti d’area.

Lo Stoccarda prova a reagire, ma il Bayern continua a creare occasioni. Al 61’ Laimer spreca incredibilmente il possibile raddoppio davanti alla porta, mentre poco dopo Kane centra anche una traversa. L’attaccante inglese però è incontenibile e all’80’ trova il 2-0 con una grande giocata individuale: salta il diretto marcatore e batte il portiere con un destro preciso.

In pieno recupero arriva anche la ciliegina sulla torta: rigore trasformato al 92’ e tripletta personale per l’ex Tottenham, assoluto protagonista della finale. Il Bayern torna così ad alzare la DFB-Pokal dopo sei anni, confermandosi dominatore del calcio tedesco con il double nazionale firmato Kompany.

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Redazione

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