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Manchester United's Benjamin Sesko (centre) celebrates scoring their side's third goal of the game with team-mates Diogo Dalot (left) and Matheus Cunha during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Sunday March 15, 2026.
Premier League

Valanga United e Chelsea da urlo: Bruno Fernandes trascina i Red Devils

Ago 31, 20263 Lettura

Nelle partite della Domenica della 2^ giornata di Premier League arriva la prima vittoria per il Manchester United, 5-2 in rimonta sull’Ipswich Town. Davis illude gli ospiti al 29’ minuto, i Red Devils la ribaltano grazie alla tripletta di Bruno Fernandes, all’autorete di Greaves e al gol di Mbeumo. Rimane invece a punteggio pieno il Cheslea, che salvo qualche blackout domina nel pazzo 4-3 sul Brighton: per i Blues a segno Lavia, Pedro Neto, Joao Pedro e Palmer. Nelle partite pomeridiane Leeds e Brentford restano imbattute e salgono a braccetto a 4 punti in classifica, il match finisce 1-1. Le Bees passano in vantaggio al 41’ minuto con il tedesco Schade, poi al 79’ minuto Calvert-Lewin pareggia i conti e regala un punto ai padroni di casa. Arrivano i primi tre punti per il Sunderland, che tra le mura casalinghe piega il Fulham 1-0: decisiva la rete di Isidor al 75’ minuto, i Cottagers restano fermi a 0 punti in classifica. 

CHELSEA-BRIGHTON 4-3

Ottima partenza per Xabi Alonso sulla panchina del Chelsea, 4-3 al Brighton nella seconda giornata e punteggio pieno mantenuto. Avvio roboante dei Blues, che passano al quarto minuto con la rete di Lavia. Dieci minuti più tardi arriva già il raddoppio, Pedro Neto raccoglie l’assist di Morgan Rogers e fa 2-0 prima del quarto d’ora. Dopo la mezzora si iscrive alla festa anche Joao Pedro, sua la conclusione di destro in contropiede che vale il 3-0 al 32’ minuto. I Seagulls sembrano al tappeto, ma tre minuti più tardi trovano le forze di accorciare grazie a Yalcouyé. Dopo l’intervallo gli uomini di Hurzeler continuano a premere, e al 63’ si avvicinano ulteriormente grazie all’autorete di Joao Pedro. Il debuttante Martinez tra i pali salva più volte il risultato per i londinesi, che al 74’ minuto rifilano il colpo del ko: botta di Cole Palmer da fuori area, che vale il 4-2 e riporta i padroni di casa a due lunghezze di vantaggio. Martinez è ancora protagonista con un altro paio di ottime parate, prima del gol del 4-3 di Gross al 96’ minuto, quando è ormai troppo tardi. Vince il Chelsea e sale a 6 punti, Brighton fermo a 3.

LEEDS-BRENTFORD 1-1

Occasione di restare a punteggio pieno sciupata dal Brentford, che non riesce ad andare oltre l’1-1 in casa del Leeds. Eppure a portarsi in vantaggio a Elland Road erano stati proprio i padroni di casa, poco prima dell’intervallo, con Schade. Nella ripresa però non arriva il gol del raddoppio e i padroni di casa trovano il pari al 79′ minuto con Calvert-Lewin.

SUNDERLAND-FULHAM 1-0

Prima vittoria in campionato per il Sunderland, che allo Stadium of Light si impone per 1-0 sul Fuham grazie al gol vincente di Isidor a un quarto d’ora dal termine.

MANCHESTER UNITED-IPSWICH 5-2

Nell’ultima partita della giornata serve il capitano Bruno Fernandes al Manchester United per centrare la prima vittoria stagionale, straordinaria tripletta nel 5-2 in rimonta a Old Trafford sull’Ipswich Town. La partenza dei Red Devils è buona, ma poco prima della mezz’ora gli ospiti riescono a sbloccare il match: assist di Issahaku per l’1-0 di Davis al 29’ minuto. I fantasmi di una possibile sconfitta contro una neopromossa tornano subito a Old Trafford dopo l’esordio amaro contro l’Hull City, ma a salvare i Red Devils ci pensa Bruno Fernandes. Il portoghese pareggia subito i conti al 40’ minuto, portando la sfida sull’1-1 all’intervallo. Al 56’ minuto la rimonta degli uomini di Carrick è completata: Maguire tocca in area e trova la deviazione di Greaves, che mette fuori gioco il portiere Scherpen e segna nella propria porta. Dopo il 2-1 lo show di Bruno Fernandes può ripartire: al 60’ minuto cala il tris su calcio di rigore, poi al 68’ si porta a casa il pallone segnando il 4-1 dopo un’azione prolungata dalle conclusioni di Mainoo e Mbeumo. L’ex Brentford chiude poi i conti all’82’minuto, con la rete del 5-1 su assist ancora di Bruno Fernandes. Nel finale c’è spazio anche per il 5-2 di Akpom, che al 91’ minuto rende il passivo meno pesante agli ospiti. Primi tre punti per il Manchester United, Ipswich fermo proprio a 3.

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