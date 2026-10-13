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Venezia's headcoach GIOVANNI STROPPA during the Italian Serie BKT soccer championship match between Venezia FC and Empoli FC at Pierluigi Penzo Stadium on 25 April, 2026, Venezia, Italy
Venezia

Venezia, esonerato Stroppa: sei sconfitte di fila, Nicola favorito per la panchina

Ott 13, 20261 Lettura

Il Venezia esonera Giovanni Stroppa dopo appena sei giornate di Serie A 2026/27. Fatale al tecnico il pesante 3-0 contro l’Atalanta, che ha aggravato una situazione già complicata. Gli arancioneroverdi sono ultimi con zero punti, cinque gol segnati e 16 subiti. Per la successione prende quota Davide Nicola, attualmente davanti a Paolo Zanetti.

Venezia, ufficiale l’esonero di Stroppa

La società lagunare ha comunicato l’interruzione del rapporto con l’allenatore, ringraziandolo per la promozione conquistata nella stagione 2025/26. Un traguardo importante, cancellato però da un inizio di campionato senza risultati.

Nonostante una proposta offensiva interessante, il Venezia ha pagato soprattutto le difficoltà difensive e la scarsa concretezza sotto porta. Anche contro l’Atalanta, i veneti hanno mostrato buone trame di gioco, senza riuscire a evitare una pesante sconfitta.

Panchina Venezia, Nicola davanti a Zanetti

La dirigenza è già al lavoro per individuare il sostituto. Davide Nicola è il principale candidato, con Paolo Zanetti come alternativa. L’obiettivo è invertire immediatamente la rotta e rilanciare la squadra nella corsa salvezza.

Per Stroppa si ripete quanto accaduto al Monza nel 2022/23, quando la sua esperienza in Serie A terminò dopo sei giornate.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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