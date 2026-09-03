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Serie A

Verso Juve-Milan, Spalletti sfida Amorim: a Torino il primo esame della stagione

Set 3, 20261 Lettura

In questa settimana di Serie A ci saranno partite molto interessanti. Una delle partite più importanti la avremo domenica a Torino, dove si affronteranno la Juve di Spalletti contro il Milan di Amorim.

COME ARRIVA LA JUVENTUS?

La Juventus di Spalletti arriva da un buon periodo. Le prime partite hanno visto la Juventus trionfare, prima con il Frosinone fuori casa e poi con il Parma in casa. Queste partite hanno visto ormai i bianconeri assimilare il gioco di Spalletti, devono però migliorare vari aspetti tecnici, come il tirare più in porta oppure come l’essere più decisivo sotto rete. La Vecchia Signora inoltre nell’ultimo periodo ha accertato l’assenza di Thuram per vari mesi e ha ceduto in prestito David all’Atletico Madrid. Per queste esigenze la dirigenza ha optato per due nuovi arrivi: Sarr dal Tottenham e Woltemade dal Newcastle. Queste operazioni potrebbero rinforzare la rosa per provare ad avere una stagione diversa.

COME ARRIVA IL MILAN?

Anche il Milan di Amorim arriva da un ottimo periodo. Le prime due partite di campionato le ha vinte entrambe, la prima con il Torino e la seconda con il Venezia. Ha sorpreso molto il metodo di gioco usato, completamente diverso da quello dell’anno scorso con Max Allegri.bAmorim vuole portare una mentalità diversa, più aggressiva e dominante, punta a gestire la palla velocemente e a creare più occasioni possibili per segnare. Attualmente i giocatori del Milan hanno appreso molto velocemente i nuovi concetti, ma sicuramente nei prossimi mesi ne assimileranno altri, questo è solo l’inizio. Inoltre, la fine del mercato ha regalato ai rossoneri Omari Hutchinson, per rinforzare l’attacco dopo l’addio di Leao, questa mossa permette alla squadra di poter provare a competere per tutte le competizioni.

Chi riuscirà a spuntarla domenica, l’aggressività di Amorim o il gioco di Spalletti? Non possiamo saperlo, ma sicuramente ci divertiremo o almeno è quello che ci auguriamo…

 

 

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