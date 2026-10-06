Vinicius Junior, il futuro è un’incognita: stelle, crisi e sirene di mercato

Quel sogno che parte dal Brasile
Quando a Sao Goncalo è nato il piccolo Vinicius Josè Paixao de Oliveira Junior nessuno poteva immaginare la carriera fantastica che il classe 2000 avrebbe intrapreso. Suo padre installava le reti internet mentre la madre faceva la casalinga occupandosi di lui e della sorellina. Il contesto era quello della povertà delle favelas ma a diciassette anni il sogno del cassetto si era già realizzato con l’esordio nella Serie A del Brasile con la maglia del Flamengo. Con i rubronegro non ha portato a casa trofei ma è stato notato dal Real Madrid ed a diciotto anni sbarca nella Castilla dei Blancos. Da lì in poi è stata tutta una discesa ricca di soddisfazioni con le due Champions League vinte e non solo.
Il Real Madrid cambia veste
In questa stagione, l’arrivo di Josè Mourinho a Madrid ha fatto scattare il toto mercato con le voci di un suo probabile trasferimento a farla da padrone. Jude Bellingham, Arda Guler, Bernardo Silva, Diomande, Brahim Diaz, Rodrygo, Endrick, Mbappè ed Espì la concorrenza è spietata. Il brasiliano ha poi subito un infortunio ed ecco che qualcosa si è incrinato. Le ultime uscite con il Brasile e con il Real Madrid hanno mostrato come l’ala offensiva abbia delle indubbie difficoltà dovute dal momento. La pressione mediatica sta prendendo pieghe complesse, si pensi che in Sudamerica sono circolate voci su una presunta teoria complottista concernente uno scambio di persone per motivi pubblicitari.
Una stagione cominciata col piede sbagliato
In questa stagione è sceso in campo sette volte in Liga segnando un solo gol contro la Real Sociedad – gara in cui ha dispensato anche un assist. Un altro passaggio decisivo è arrivato nel match successivo nella sfida con il Malaga vinta per 4 a 0 mentre quell’altro è giunto nell’incontro con il Rayo Vallecano nella partita conquistata per 4 a 1. In Champions League ha giocato ottantasette minuti nella gara vinta 2 a 1 contro l’Inter senza, tuttavia, incidere adeguatamente.
Il matrimonio continua
Nonostante tutto questo il Real Madrid ha rinnovato fino al 2032 il rapporto lavorativo con il brasialiano aumentando il valore del suo cartellino ed il suo stipendio lordo e netto. In estate si erano affacciate alla finestra: l’Arsenal, la quale trovò un pre accordo con l’agenzia che cura i suoi affari; Al-Ahli e Al-Hilal che hanno corteggiato a lungo il giocatore ed i Galacticos provando a riempirli di milioni (stando ad alcune fonti giornalistiche si parlava addirittura di un miliardo di euro in cinque anni).
Un futuro tutto da scrivere
Ad oggi le squadre che possono permetterselo sono pochissime; in Arabia Saudita Al-Ahli, Al-Hilal e Al-Nassr potrebbero veramente fare ingolosire la compagine iberica ed il ragazzo con proposte sconvolgenti. In Europa, oltre il Paris Saint Germain, le uniche realtà in grado di impensierire economicamente il Real Madrid sono l’Arsenal, il Manchester United ed il Chelsea. Da valutare la situazione del Manchester City, ancora in cerca della quadra con la federazione britannica. Detto questo Vinicius Junior non sembra, al momento, intenzionato a lasciare la capitale spagnola.
Vinicius Junior, il futuro è un’incognita: stelle, crisi e sirene di mercato
Quel sogno che parte dal Brasile
Bruno Bertucci
Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.