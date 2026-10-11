Vinícius nei guai: il referto arbitrale è pesantissimo, ora rischia di saltare il Clásico

Il Real Madrid conquista tre punti importanti contro il Villarreal, ma la vittoria rischia di avere conseguenze pesanti. Al centro della vicenda c’è Vinícius Junior, espulso durante la partita disputata sabato 10 ottobre al Santiago Bernabéu.

Il brasiliano ha ricevuto un cartellino rosso diretto dopo un intervento del VAR. Le immagini hanno evidenziato un gesto nei confronti di Nathan Saliba, al quale l’attaccante avrebbe tirato i capelli durante un’azione offensiva. L’episodio ha provocato l’annullamento di un gol del Real Madrid e l’espulsione del giocatore. Ma a complicare ulteriormente la situazione è arrivato il referto arbitrale.

Vinícius espulso, cosa è successo contro il Villarreal

Il Real Madrid ha battuto il Villarreal 1-0 grazie alla rete di Yan Diomande. Vinícius era partito dalla panchina, entrando durante la ripresa. Il brasiliano ha provato immediatamente a incidere sulla partita.

Durante un’azione offensiva, però, si è verificato l’episodio destinato a far discutere. L’attaccante ha tirato i capelli a Saliba prima di proseguire l’azione. Il Real Madrid è riuscito a segnare, ma il VAR ha richiamato l’attenzione dell’arbitro.

Dopo la revisione, il gol è stato annullato e Vinícius è stato espulso. Il gesto è stato valutato come condotta violenta, una classificazione che può comportare una squalifica superiore alla singola giornata.

Il referto arbitrale complica la situazione

La vicenda non si è conclusa con il cartellino rosso. Nel referto, il direttore di gara Isidro Díaz de Mera ha segnalato anche il comportamento successivo del giocatore. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Vinícius avrebbe protestato in maniera particolarmente accesa dopo la decisione.

Il brasiliano avrebbe inoltre assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dell’arbitro, rendendo necessario l’intervento dei compagni per allontanarlo. Una ricostruzione che potrebbe essere valutata dagli organi disciplinari. Il giocatore ha successivamente presentato le proprie scuse. La sanzione definitiva, però, non è stata ancora comunicata.

Vinícius rischia di saltare il Clásico

La principale preoccupazione del Real Madrid riguarda il calendario. Il 25 ottobre è in programma il Clásico contro il Barcellona. Una partita che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Il regolamento disciplinare spagnolo prevede sanzioni differenti in base alla gravità della condotta e alle circostanze dell’episodio.

Nel caso di Vinícius, la classificazione dell’intervento e le proteste successive potrebbero influenzare la decisione. Una squalifica di almeno due giornate impedirebbe al brasiliano di affrontare il Barcellona. Al momento, però, non è possibile considerare certa la sua assenza. Sarà necessario attendere il pronunciamento degli organi disciplinari.

Real Madrid, ora si attende la decisione

Il successo contro il Villarreal permette al Real Madrid di continuare la propria corsa in campionato. Ma l’attenzione si è spostata rapidamente sulla situazione disciplinare. Vinícius dovrà attendere la valutazione degli organi competenti. Il club spera di poter contare sull’attaccante per la sfida contro il Barcellona.

Il Clásico è ancora lontano due settimane, ma il rischio di doverlo affrontare senza Vinícius è già diventato uno dei principali temi del calcio spagnolo.