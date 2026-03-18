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Champions League

Vinicius porta il Real ai quarti, lo Sporting ribalta il Bodo! Psg e Arsenal avanti

I campioni d'Europa travolgono i Blues anche al ritorno, Eberechi Eze e Declan Rice portano Arteta ai quarti

Mar 18, 20262 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - MARCH 17: Vinicius Junior of Real Madrid has a shot saved by Gianluigi Donnarumma of Manchester City (not pictured) during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between Manchester City FC and Real Madrid CF at City of Manchester Stadium on March 17, 2026 in Manchester, England. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

SPORTING LISBONA- BODOE GLIMT 5-0

Ribaltare lo 0-3 subito all’andata in terra norvegese era un’impresa tutt’altro che all’acqua di rose. Lo Sporting Lisbona è riuscito nell’intento superando con un netto 5-0 il Bodoe Glimt dopo i tempi supplementari e staccando così il biglietto per i quarti di finale della Champions League. Al 34′ Goncalo Ignacio sbuca di testa su corner di Trincao e segna l’1-0 dei lusitani, chiamati a realizzare quattro reti senza subirne per qualificarsi. Al 16′ della ripresa Pote riceve da Suarez e raddoppia di sinistro. Al minuto 38 Bjorkan commette fallo su Hjulmand e i lusitani beneficiano di un penalty. Luis Suarez trasforma per il 3-0 che azzera il vantaggio accumulato dai norvegesi all’andata. La partita finisce così ai tempi supplementari. Al 2′ del primo supplementare Araujo capovolge totalmente l’esito dell’andata con un sinistro da centro area su imbeccata di Trincao. Al 13′ del secondo supplementare Nel riceve la sfera da Braganca e segna il definitivo 5-0 di destro.

CHELSEA- PARIS SAINT GERMAIN 0-3

Larga vittoria all’andata, larga vittoria al ritorno. Anche nel retour match allo Stamford Bridge, il Paris Saint Germain non lascia neppure le briciole al Chelsea e approda ai quarti di finale di Champions League. Al 6′ i transalpini vanno in vantaggio con un sinistro dell’ex Napoli Kvaratskhelia. Al minuto 14 Barcola sfrutta un’azione di contropiede di Hakimi e raddoppia. Al 17’della ripresa Mayulu riceve la sfera di Hakimi e con un sinistro da centro area chiude praticamente il discorso qualificazione.

MANCHESTER CITY- REAL MADRID 1-2

La situazione era già compromessa con lo 0-3 dell’andata, ma il Manchester City sperava almeno di riuscire a bloccare in casa il Real Madrid sul pareggio. Obiettivo fallito, e proprio sul filo di lana quando Vinicius jr, protagonista della partita con la sua doppietta, ha regalato ai blancos la vittoria per 2-1 con cui hanno certificato il passaggio ai quarti di finale di Champions League. l 20′ Bernardo Silva, poi espulso, commette un fallo su Vinicius jr e il Real Madrid beneficia di un penalty. Dal dischetto lo stesso Vinicius jr non sbaglia portando gli ospiti in vantaggio. Al 41′ Haaland sbuca da calcio d’angolo e, di sinistro, pareggia. Al 48′ della ripresa il Real Madrid la fa sua con un sinistro da distanza ravvicinata di Vinicius jr su cross di Tchouameni per il 2-1 conculsivo.

ARSENAL- BAYER LEVERKUSEN 2-0

Un gol per tempo e volo verso i quarti di Champions League. L’Arsenal spezza i sogni di gloria del Bayer Leverkusen imponendosi all’Emirates Stadium per 2-0. Al 36′ i Gunners si portano in vantaggio con un destro dal limite dell’ex Crystal Palace Eze. Al 18′ della ripresa un destro da fuori area di Rice sancisce il raddoppio della squadra di Mikel Arteta.

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Cristiano Comelli

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