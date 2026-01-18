Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Viola, lacrime e sorrisi. Porte inviolate tra Parma e Genoa

La Fiorentina espugna il Dall’Ara nel ricordo del presidente Commisso e continua a marciare spedita verso la salvezza: agganciato il Lecce al terz’ultimo posto. Il portiere Corvi salva il Parma e permette ai suoi di conquistare un punto prezioso contro il Genoa

Gen 18, 20263 Lettura
Marin Pongracic of ACF Fiorentina celebrates after scoring Rocco Commisso Chairman of ACF Fiorentina during Bologna BFC vs ACF Fiorentina, 21° Serie A Enilive 2025-26 game at Renato Dall'Ara stadium in Bologna (BO), Italy, on January 18, 2026.

PARMA – GENOA 0-0

Nel lunch match del “Tardini”, Parma e Genoa si spartiscono equamente la posta in palio. Il pareggio senza reti potrebbe far pensare ad una gara condotta da entrambe le compagini – ancora in piena bagarre per raggiungere posizioni più solide in ottica salvezza – con la massima prudenza e con particolare attenzione alla fase difensiva per non rischiare di capitolare in un incrocio molto delicato, ma il risultato finale certamente non rispecchia pienamente ciò che invece è accaduto per tutto l’arco dell’incontro. Di occasioni da rete ne sono state create a iosa soprattutto per merito dell’undici ligure, capace di scendere in campo con un atteggiamento aggressivo e con uno spirito indomito che ha ricordato molto quello mostrato spesso dal tecnico Daniele De Rossi quando vestiva la casacca romanista. Il Genoa tuttavia – e in particolare il suo attaccante Colombo – si è dovuto arrendere di fronte alla giornata di grazia del portiere degli emiliani, Edoardo Corvi, strepitoso in diverse circostanze. Il 24enne non ha di certo fatto rimpiangere il titolare fra i pali, l’infortunato Zion Suzuki, fornendo una prestazione da grande numero 1. Nel primo tempo è stato proprio l’estremo difensore gialloblù il protagonista principale del match, capace di neutralizzare in uscita bassa un tentativo di Colombo e successivamente di annientare anche una conclusione insidiosa di Vitinha. Nel mezzo, il colpo di testa di Sabelli termina a lato di un soffio. L’unico break dei padroni di casa, in una prima frazione alquanto sofferta, lo si registra poco prima dell’intervallo nel momento in cui il diagonale di Bernabè viene intercettato da Leali. Si rientra sul terreno di gioco con un’unica novità fra le fila dei ducali: l’evanescente Ondrejka viene sostituito da Britschgi. Il chiaro intento del tecnico Cuesta è quello di dare nuova linfa ad un attacco risultato spuntato e dove anche il bomber Pellegrino è apparso del tutto spento. Peccato solo che anche la ripresa vedrà un Parma assai impreciso sotto l’aspetto realizzativo. Oristanio con un timido sinistro e le conclusioni fuori misura di Keita e Djuric sono le uniche occasioni create dai gialloblù. Nel finale, Corvi nega ancora la gioia del gol a Colombo grazie all’ennesimo intervento prodigioso (88’). Con questo pareggio (l’ottavo stagionale), il Parma compie un altro piccolo passo in chiave salvezza (23 punti). Il Genoa avrebbe meritato senz’altro di più, ma la cura De Rossi sta comunque producendo gli effetti sperati: è il quarto risultato utile consecutivo per il Grifone rossoblù (+3 sulle terz’ultime Fiorentina e Lecce).

BOLOGNA – FIORENTINA 1-2
19’ Mandragora (F), 45’ Piccoli (F), 88’ Fabbian (B)

Nella giornata che segue il triste addio al patron Rocco Commisso, la Fiorentina compie un altro importantissimo passo verso la zona salvezza, sbancando il “Dall’Ara” di Bologna. Dopo l’oscurantismo di quasi tutto il girone d’andata, continua il Rinascimento fiorentino. Ora sono ben 4 le gare senza sconfitte per l’undici di Paolo Vanoli e la risalita in classifica – quantomai necessaria e non più procrastinabile per evitare guai seri, leggi retrocessione – si fa via via sempre più incalzante. Di nuovo a mani vuote, invece, il Bologna dell’ex Italiano: dopo il risveglio a Como di otto giorni fa e il bottino pieno del “Bentegodi” di giovedì, gli emiliani ormai non vincono in casa dallo scorso 9 novembre, quando il Napoli campione d’Italia venne superato per 2-0. Come detto in precedenza, si è giocato all’indomani della scomparsa del presidente italo-americano della Fiorentina (per ricordarlo, oltre al minuto di silenzio osservato prima del fischio d’inizio e purtroppo disturbato da vergognose urla, i giocatori gigliati sono entrati in campo con una maglia speciale in cui è stampata l’immagine del patron mentre palleggia con un pallone e con una scritta “GRAZIE ROCCO”) e il suo addio lascia un vuoto notevole da diversi punti di vista, fiore all’occhiello il “Viola Park” la nuova casa della Fiorentina, un centro sportivo all’avanguardia voluto fortemente proprio da Commisso. Ecco perché, in questo clima di dolore, la vittoria di oggi vale ancora di più per una squadra che fino a qui ha raccolto solo briciole rispetto alle ambizioni di inizio stagione. Nel primo tempo, gli ospiti si portano sul doppio vantaggio grazie alle marcature di Mandragora (19’) e Piccoli (45’). I felsinei si scuotono solo nel finale, ma la rete di testa siglata da Fabbian su assist di Rowe all’88’ non basta per riagguantare la Viola.

Emanuele Tocchi

Serie A

