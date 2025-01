Viola sfiorita, il Cagliari cala il poker, pari del Parma

FIORENTINA-TORINO 1-1

38’ Kean (F), 70’ Gineitis (T)

Prosegue il delicato momento attraversato da una Fiorentina in grande difficoltà. A Firenze, la squadra di Palladino non riesce a sfruttare il vantaggio numerico e impatta contro un Torino coriaceo. Gara che parte subito ad alta velocità, con repentini ribaltamenti di fronte. Gudmundsson tenta una conclusione dalla distanza, ma la palla termina comoda tra le braccia del portiere Milinkovic-Savic. Poco dopo, Kean e Adli sciupano una ghiotta occasione su un’ottima ripartenza due contro uno. I granata non stanno a guardare e replicano con un insidioso colpo di testa di Tameze ben controllato da De Gea. Superata la mezz’ora, Dembelè rimedia il secondo giallo per una trattenuta su Folorunsho e viene espulso (33’). I padroni di casa ne approfittano subito: al 38’ la conclusione di Colpani viene respinta corto da Milinkovic e Kean ribatte in rete per il tap-in che vale l’1-0. Per l’attaccante della Nazionale si tratta del dodicesimo centro in campionato. Il numero 20 va vicinissimo al raddoppio se non fosse per un prodigioso intervento dell’estremo granata, ma sono gli ospiti a sfiorare il pari grazie ad un goffo intervento di Comuzzo che manda il pallone sulla traversa della porta difesa dal suo compagno De Gea. Si va dunque al riposo con la Viola in vantaggio e con un uomo in più. Nel corso della ripresa, al 57’, il Toro effettua un doppio cambio: fuori Tameze e Vlasic, dentro Gineitis e Njie. Come vedremo, il centrocampista lituano si rivelerà fondamentale per la rimonta dei piemontesi. Kean si divora un’altra palla-gol, mentre Njie manda a lato. Al 70’ la difesa viola combina un pasticcio che pagherà molto salato: Comuzzo e Adli non si intendono, perdono il pallone ingenuamente e Gineitis ne approfitta siglando l’1-1 a porta completamente libera. Poi c’è spazio solo per il nervosismo e nulla più. Al triplice fischio, l’undici di Palladino viene accompagnato negli spogliatoi da una pioggia di fischi. La Fiorentina non riesce più a vincere, nelle ultime sei uscite i gigliati hanno rimediato solo due pareggi a discapito di quattro sconfitte. In classifica i toscani vengono agganciati dal Bologna a quota 33 (sesto posto). Per il Toro di Vanoli (oggi squalificato, in panchina il vice Godinho) si tratta del quarto pareggio consecutivo

CAGLIARI-LECCE 4-1

42’ Pierotti (L), 60’ Gaetano (C), 65’ Luperto (C), 80’ Zortea (C), 83’ Obert (C)

Vittoria importantissima, soprattutto in chiave salvezza, per gli isolani di Davide Nicola. Un successo rotondo giunto su rimonta, una partita che era iniziata sotto il segno del Lecce che per tutto il primo tempo aveva avuto le migliori occasioni ed è proseguita con un Cagliari via via sempre più determinato. In chiusura di prima frazione, sono gli ospiti a trovare il gol dell’1-0 con Pierotti (42’). La gara è totalmente girata nel corso del secondo tempo, innanzitutto per la prima rete siglata da Gaetano che andava a ristabilire l’equilibrio nel punteggio (60’). L’espulsione di Rebic, poi, ha messo in discesa l’incontro in favore dei padroni di casa. Al 65’ Luperto ha portato in vantaggio i suoi e nel finale i rossoblù hanno letteralmente travolto i salentini grazie alle marcature di Zortea (80’) e di Obert (83’). Decisivi i cambi operati da Nicola: Marin è entrato ed è stato artefice di due assist, come anche Augello che ha servito l’assist per Zortea, mentre Gaetano (al posto di Viola) è andato a bersaglio. Per Zortea è stato il quinto gol stagionale, un bottino importante per un difensore. Primo gol assoluto in Serie A, invece, per il terzino sinistro Obert. Grazie a questi tre punti, dunque, i sardi si allontanano dalla zona retrocessione (+ 2) e scavalcano in classifica proprio il Lecce.

PARMA-VENEZIA 1-1

20’ Pohjanpalo su rig. (V), 56’ Hernani su rig. (P)

Appuntamento ancora rimandato con il successo esterno per il Venezia, che in Serie A non riesce a vincere una partita in trasferta dal 2-1 inflitto al Torino nel febbraio di ben tre anni fa. Il quarto punto lontano dal “Penzo”, ne fa ancora la squadra che ha conseguito meno punti in trasferta dell’intero campionato. A quota 15 il panorama non è poi molto diverso, ma il derby casalingo in calendario tra 8 giorni contro il Verona offre alla squadra di Di Francesco l’opportunità di accorciare le distanze dal gruppo delle pericolanti. Intanto – a proposito di distanze – resta immutata quella in classifica tra Parma e Venezia: il pareggio consente agli emiliani di mantenere 5 punti di margine proprio sugli arancioneroverdi. Due rigori decidono la sfida: Pohjanpalo per lo 0-1 al 20’, sempre dal dischetto, al 56’, stavolta la trasformazione è di Hernani.