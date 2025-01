Vittoria pazza del Barça, bene anche Atletico Madrid e Liverpool

Nell’anticipo delle 18.45 il Monaco, reduce da un momento non facile in campionato, ha la meglio sull’Aston Villa. La gara si decide nel primo temo con una rete di Singo all’ottavo minuto che regala ai monegaschi i tre punti, trovandosi ora a quota 13 a pari proprio con l’Aston Villa, al decimo posto, giocandosi tutto all’ultima giornata per un accesso tra le prime otto.

Partita dai due volti quella tra Stella Rossa e Psv Eindhoven. Gli olandesi vanno in vantaggio al minuto 17 con De Jong, seguito dal raddoppio per mano di Til al 23° e dal 3-0 di Flamingo al 43° che sembra mettere il punto esclamativosull’incontro. Poi nella ripresa l’espulsione dello stesso Flamingo al minuto 50 rimette in discussione una partita che sembrava chiusa, riaperta definitivamente dai serbi di Ndiaye al 71° e di Djiga al 72°. Alla fine, seppur con sofferenza nei minuti finali, il Psv porta a casa il successo e nell’ultima partita dovrà cercare di assicurarsi un posto ai Play – off. Matematicamente eliminata la Stella Rossa.

Vittoria pesante anche per l’Atletico Madrid contro il Bayer Leverkusen. Al Wanda Metropolitano la prima frazione di gioco si chiude con i tedeschi in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Hincapie nel recupero e con i padroni di casa in dieci uomini per l’espulsione di Barrios Rivas. Nella ripresa gli uomini di Simeone tirano fuori il loro carattere ben noto e al 52° trovano il pareggio grazie al goal di Julian Alvarez. Al minuto 72 viene ristabilita anche la parità numerica grazie all’espulsione dello stesso autore del goal Hincapie, per una gara che ormai sembra pendere verso gli spagnoli. Infatti, proprio al 90° arriva la rete del vantaggio ancora con Alvarez, che sigla una doppietta regalando all’Atletico tre punti fondamentali. I Colchoneros sono ora terzi a quindici punti, ma non ancora certi del passaggio tra le prime otto. L’ultima partita sarà decisiva anche per il Leverkusen, a quota undici punti e sesto in classifica, in attesa delle altre.

Ennesimo successo ma con fatica, per il Liverpool che in casa super il Lille. I Reds vanno in vantaggio nel primo tempo con goal del solito Mohamed Salah al 34° minuto. Nella ripresa al minuto 59 il Lille resta in dieci per l’espulsione di Mandi e, quando la gara sembra ormai nelle mani degli uomini di Slot, ecco che al minuto 62 arriva il pareggio dei francesi con la rete di Jonathan David. La gioia del Lille dura poco, poiché tempo 5 minuti e al 67° arriva il goal di Elliott che riporta in vantaggio il Liverpool fino alla vittoria finale, non senza fatica. Liverpool primo e a punteggio pieno, mentre è ancora tutto in discussione per il Lille.

Vittoria senza troppi ostacoli per lo Stoccarda che si impone per 3-1 sul campo dello Slovan Bratislava. I tedeschi vanno in vantaggio all’11° minuto del primo tempo con la rete di Leweling, che poi realizza una doppietta al 36°, portando la sua squadra su un vantaggio di due goal a fine primo temo. La partita sembra riaprirsi improvvisamente al minuto 85 grazie a un goal di Metsoko che accorcia le distanze per il Bratislava. L’illusione dura poco, dato che circa due minuti dopo lo Stoccarda chiude i giochi con Rieder. Stoccarda al momento nei play – off.

Partita folle e per i cuori forti quella tra Benfica e Barcellona. Nel primo tempo i portoghesi passano in vantaggio al 2° minuto di gioco con una rete di Pavlidis, a cui i blaugrana rispondono con un rigore trasformato da Lewandowski al 13°, per un inizio di gara scoppiettante. I padroni di casa tornano però in vantaggio al 22° sempre con Pavlidis che poi sigla una tripletta alla mezz’ora, portando i suoi sul 3-1 a fine primo tempo, in una giornata indimenticabile per il classe ’98. Partita che poi diventa un incubo nella ripresa, poiché il Barça accorcia le distanze con Raphinha al 64°, vanificato però dall’autogoal di Araujo al 68° che riporta il Benfica in vantaggio di due goal, ma poi il finale da film come il Barcellona ci ha già abituati. Al 78° un altro rigore trasformato da Lewandoski riapre nuovamente la partita, all’86° il pareggio di Garcia su assist di Pedri e poi, quando ormai sembrava scritto il 4-4, al minuto 96 la doppietta di Raphinha che regala il 5-4 finale al Barcellona per una vittoria che entrerà negli annali del calcio.