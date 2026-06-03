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Juventus

Vlahovic-Juventus, è addio: niente rinnovo e futuro lontano da Torino

L'attaccante serbo non prolungherà il contratto in scadenza nel 2026: Napoli e top club europei alla finestra

Giu 3, 20261 Lettura
ORLANDO, FLORIDA - JUNE 26: Dusan Vlahovic #9 of Juventus FC walks through the tunnel prior to the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Juventus FC and Manchester City FC at Camping World Stadium on June 26, 2025 in Orlando, Florida. (Photo by Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images)

La storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus è arrivata ai titoli di coda. L’attaccante serbo ha lasciato la Continassa nella giornata odierna senza trovare l’accordo per il rinnovo del contratto, destinato a scadere il prossimo 30 giugno. Le distanze economiche tra le parti si sono rivelate troppo ampie, rendendo impossibile la fumata bianca.

Le ragioni della rottura

Il nodo principale riguarda le richieste economiche dell’entourage del centravanti. Vlahovic puntava a un accordo da 8 milioni di euro a stagione, oltre a bonus alla firma e commissioni, condizioni considerate eccessive dalla dirigenza bianconera. L’amministratore delegato Comolli aveva invece messo sul tavolo una proposta da 6 milioni più bonus, ritenuta insufficiente dal giocatore. La mancata intesa ha così sancito una separazione ormai inevitabile. Una situazione che apre scenari importanti sul mercato, con diversi club europei pronti a inserirsi per assicurarsi le prestazioni dell’ex Fiorentina.

Napoli e Premier League in pole

Tra le società interessate figura il Napoli, dove Vlahovic potrebbe ritrovare Massimiliano Allegri. Tuttavia, anche la pista azzurra presenta ostacoli legati all’ingaggio richiesto dal serbo. Per approdare in Campania sarebbe necessario un ridimensionamento delle pretese economiche. Più percorribili appaiono invece le soluzioni estere. Bayern Monaco, Chelsea, Barcellona e Newcastle monitorano attentamente la situazione e potrebbero garantire condizioni economiche più vicine alle richieste del giocatore. Per i potenziali acquirenti si tratterebbe di un’opportunità di grande valore, mentre la Juventus rischia di salutare uno dei suoi attaccanti più rappresentativi senza ottenere un ritorno economico all’altezza dell’investimento sostenuto.

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Redazione

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