Vlahovic non convince, svolta clamorosa all’orizzonte?

Una delle squadre che ha cambiato di più nel corso della sessione estiva di mercato, a partire dalla guida tecnica, con l’addio di Allegri e l’arrivo di Thiago Motta è sicuramente la Juventus. La scelta della dirigenza bianconera di portare a Torino il tecnico italo-brasiliano, reduce a sua volta da una storica qualificazione in Champions League con il Bologna, aveva ed ha come obiettivo quello di creare una Juve capace di offrire un calcio propositivo e di controllare il gioco. Pertanto, il club ha provveduto a un ampio rinnovamento dell’organico, andando ad acquistare sul mercato diversi profili giovani, ma già pronti, ritenuti di qualità, soprattutto tra il centrocampo e l’attacco, come Teun Koopmeiners, Khéphren Thuram, Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Francisco Conceicao.

Fra i tanti cambiamenti, prima dell’avvio della stagione vi era grande attesa e curiosità da parte dei tifosi juventini e non solo di vedere quali effetti avrebbe avuto questo nuovo progetto tecnico su Dusan Vlahovic, che è uno degli acquisti più costosi della recente storia bianconera e considerato ancora il fulcro dell’attacco juventino. Arrivato a Torino nel gennaio 2022 alla cifra di 70 milioni di euro, il serbo concluse la sua prima mezza stagione in bianconero con 7 goal in campionato, uno in Champions League e uno in Coppa Italia, a cui vanno aggiunti 2 assist, sulla scia di un grande girone di andata disputato con la Fiorentina che si era concluso con 20 goal tra Serie A e Coppa Italia. A partire dalla stagione successiva il serbo non ha più mantenuto lo stesso ritmo a livello realizzativo, pur avendo avuto un alto minutaggio, dando spazio a un rendimento altalenante. Infatti la stagione 22/23 si è chiusa con 14 reti stagionali, di cui solo 10 in campionato, una in Champions League e 3 in Europa League, dopo l’eliminazione della Juve dalla Champions. La scorsa annata, caratterizzata dall’assenza delle coppe europee e dalla vittoria della Coppa Italia, il numero 9 bianconero ha messo a segno 18 reti stagionali, di cui 16 in Serie A e 2 in Coppa Italia, con il goal decisivo nella finale contro l’Atalanta. Eppure, malgrado ciò, la scorsa annata è stata quasi del tutto accompagnata da un rapporto, almeno secondo i media, non idilliaco con Massimiliano Allegri, come dimostrato da alcune dichiarazioni pungenti del tecnico toscano nei post-partita e da un Vlahovic apparso spesso nervoso. L’opinione pubblica del calcio, composta da tifosi, giornalisti e opinionisti, era arrivata a una sorta di divisone manichea, tra chi imputava all’attaccante di non essere quel centravanti di livello mondiale come molti ritengono e ritenevano e chi invece vedeva nel gioco difensivista di Allegri la causa delle prestazioni sotto tono del centroavanti.

Ad oggi, sotto la nuova guida tecnica di Thiago Motta, la Juventus è a quota 9 punti in classifica, esattamente gli stessi di due anni fa dopo lo stesso numero di gare, ottenuti sempre con due vittorie e tre pareggi, una lunghezza in meno dei 10 punti dello scorso campionato, dove però la vecchia signora aveva già riportato una sconfitta, proprio alla quinta giornata in casa del Sassuolo e quattro in più dei 5 punti di tre stagioni fa, la prima dell’Allegri bis, che ebbe un avvio disastroso. Quanto a Vlahovic, ad oggi il serbo ha collezionato 2 sole reti, entrambe messe a segno contro il Verona alla seconda giornata, avendo giocato 90 minuti contro Como, Verona e Empoli, 83 contro la Roma e solo 45 contro il Napoli, per essere sostituito dopo il primo tempo. Volendo fare una comparazione con le stagioni passate, lo scorso campionato, dopo 5 giornate, il serbo aveva realizzato 4 reti, giocando 90 minuti contro il Bologna, 85 contro l’Udinese, 84 contro la Lazio, 75 contro il Sassuolo e 71 contro l’Empoli. Stesso score due stagioni fa, quando Vlahovic giocò 90 minuti nei primi due match di campionato, 85 alla terza giornata e 84 alla quarta, rimanendo però in panchina per tutto il tempo alla quinta giornata, proprio contro la Fiorentina. Persino nell’anno del magico girone d’andata disputato a Firenze, come ricordato in precedenza, dopo 5 partite il classe 2000 aveva messo a segno soltanto 3 reti, con un minutaggio da 90 minuti per 4 partite e una gara da 81 minuti, dimostrando, al di là dell’assetto tattico e dell’allenatore, di non avere nell’inizio di stagione il suo punto di forza.

Certo è che dopo solo cinque partite di campionato e una di Champions League, ogni tipo di giudizio sul nuovo corso della Juventus e confronto con il passato è alquanto prematuro. Sarà solo il tempo a poterci dire se la filosofia di Thiago Motta sarà stata la giusta strada per la Juventus e per Vlahovic, ma per il calciatore serbo, all’età di 24 anni, la stagione in corso può rappresentare una sorta di bivio tra il rimanere un buon giocatore o diventare un top mondiale come tutto il mondo Juve spera.