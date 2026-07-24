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Volpato nei guai: patente sospesa e sotto l’effetto di cocaina

L’attaccante del Sassuolo è stato fermato due volte per eccesso di velocità. Un test antidroga su strada avrebbe dato esito preliminare positivo alla cocaina, ma si attende la conferma delle analisi di laboratorio.

Lug 24, 20261 Lettura

Cristian Volpato finisce al centro della cronaca durante il periodo di vacanza in Australia. Il calciatore del Sassuolo è stato fermato due volte dalla polizia di Sydney per presunti episodi di eccesso di velocità. Nel corso del secondo controllo, gli agenti lo hanno sottoposto a un test antidroga su strada, che avrebbe evidenziato una positività preliminare alla cocaina. La patente internazionale del giocatore è stata sospesa per sei mesi, mentre gli accertamenti sono ancora in corso.

I controlli della polizia e il test antidroga

Secondo quanto riferito dalle autorità australiane, Volpato stava guidando una BMW quando è stato fermato una prima volta, intorno alle 23 di giovedì, sull’Anzac Bridge, tra Pyrmont e Glebe Island, a Sydney. In quell’occasione gli sarebbe stata contestata una velocità superiore di circa 20 km/h rispetto al limite di 60 km/h, con conseguente sanzione amministrativa.

Poco dopo, intorno all’1 di notte, il calciatore sarebbe stato nuovamente intercettato sullo stesso tratto di strada, dove la polizia avrebbe rilevato una velocità di 109 km/h. Durante il secondo controllo è stato effettuato un test antidroga su strada che avrebbe fornito un esito preliminare positivo alla cocaina. Gli agenti hanno quindi raccolto un secondo campione di fluido orale, inviato ai laboratori per le verifiche di rito. Nel primo controllo, invece, il test alcolemico aveva dato esito negativo.

Accertamenti ancora aperti

Al momento non esiste una conferma definitiva della presunta positività. Il test eseguito sul posto rappresenta infatti un controllo preliminare e dovrà essere validato dalle analisi di laboratorio sul secondo campione prelevato dalla polizia.

Solo al termine degli accertamenti sarà possibile stabilire con certezza l’eventuale presenza della sostanza e valutare possibili ulteriori provvedimenti nei confronti del giocatore. Le autorità australiane hanno confermato che le indagini sono ancora in corso, mentre Volpato, reduce dal Mondiale disputato con l’Australia con tre presenze, resta in attesa dell’esito definitivo delle analisi.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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