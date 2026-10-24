Williams illude il Nottingham: Enciso punisce Milenkovic e salva l’Ipswich

L’anticipo dell’8^ giornata di Premier League si è giocato a Portman Road e ha visto Ipswich e Nottingham Forrest dividersi la posta. La sfida, giocata in condizioni climatiche difficili, e sotto forti raffiche di vento, si è chiusa con risultato finale 1-1. Un pareggio che consente all’Ipswich di raggiungere momentaneamente Brentford, Leeds ed Everton a quota 10 punti, mentre il Nottingham si porta a sei, agganciando Tottenham, Bournemouth e Coventry.

Le emozioni principali della sfida si sono vissute nei primi quarantacinque minuti di gioco: dopo aver sfiorato due volte il gol, il Nottingham trova il vantaggio con Neco Williams, al 13’ minuto, che si avventa su un perfetto assist di Munoz e con un piatto al volo insacca alle spalle del portiere avversario. Poco prima dell’intervallo l‘Ipswich trova il pareggio con Enciso, sul finire del primo tempo, al 41’ minuto, che sfrutta una clamorosa disattenzione dell’ex difensore della Fiorentina Milenkovic, per presentarsi a tu per tu con il portiere e realizzare il gol del definitivo 1-1.

IPSWICH TOWN-NOTTINGHAM FOREST 1-1

Nell’anticipo dell’8^ giornata di Premier League l’Ipswich Town ed il Nottingham Forest, in un clima abbastanza ostile caratterizzato da forti raffiche di vento, non si fanno male e si dividono la posta in palio, giocando praticamente ad alta intensità solamente nella prima frazione di gioco. Il Nottingham Forest parte subito forte e dopo aver sfiorato due volte il gol del vantaggio, trova al minuto 13, il gol: con Neco Williams che sfrutta nel migliore dei modi un perfetto assist di Munoz. Sul finire del primo tempo, al minuto 41, i padroni di casa dell’Ipswich Town trovano il gol del pareggio con Enciso che è abile e bravo a sfruttare un errore difensivo dell’ex Fiorentina Milenkovic. Con questo risultato l’Ipswich sale a quota 10 punti agganciando Brentford, Leeds ed Everton, mentre il Nottingham Forest sale a quota 6 in condominio con Bornemouth, Coventry e il Tottenham di Roberto De Zerbi