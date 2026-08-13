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Xavi torna in panchina: è il nuovo ct dell’Olanda

L’ex allenatore del Barcellona riparte dalla nazionale olandese e raccoglie l’eredità di Ronald Koeman. Per lo spagnolo contratto fino al Mondiale 2030.

Ago 13, 20262 Lettura
BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 26: Xavi, Head Coach of FC Barcelona gives their team instructions during the UEFA Champions League group C match between FC Barcelona and FC Bayern München at Spotify Camp Nou on October 26, 2022 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images)

Xavi Hernández torna ufficialmente in panchina. L’ex centrocampista e allenatore del Barcellona è il nuovo commissario tecnico dell’Olanda. La federazione olandese ha ufficializzato l’accordo con il tecnico spagnolo, che ha firmato un contratto fino al Mondiale 2030 e prende il posto di Ronald Koeman. Per Xavi si tratta della prima esperienza alla guida di una nazionale e del ritorno ad allenare dopo l’addio al Barça nel 2024.

Xavi riparte dall’Olanda

Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, è arrivata la conferma. Il 46enne spagnolo apre così un nuovo capitolo della propria carriera, questa volta lontano dal calcio di club. La scelta dell’Olanda rappresenta una sfida particolarmente affascinante anche per l’identità calcistica degli Oranje, tradizionalmente legata a possesso, tecnica e propensione offensiva, principi vicini alla filosofia sviluppata da Xavi prima da calciatore e poi da allenatore. L’ex Barça succede ancora una volta a Ronald Koeman, come era già accaduto sulla panchina blaugrana nel 2021. Xavi diventa inoltre il primo allenatore straniero della nazionale olandese dai tempi dell’austriaco Ernst Happel nel 1978.

Il ritorno dopo l’esperienza al Barcellona

Xavi era fermo dal 2024, quando si era conclusa la sua avventura sulla panchina del Barcellona dopo tre stagioni. Ora avrà il compito di aprire un nuovo ciclo degli Oranje e accompagnare la nazionale verso i prossimi grandi appuntamenti internazionali. Il debutto è previsto il 24 settembre contro la Germania in Nations League, primo vero banco di prova del nuovo progetto. L’accordo fino al 2030 testimonia la volontà della federazione di affidargli un percorso a lungo termine, con il prossimo Mondiale come grande obiettivo conclusivo. Per una delle figure simbolo del calcio spagnolo comincia così una nuova avventura: Xavi torna in panchina e lo fa direttamente alla guida dell’Olanda.

Le prime parole da CT 

“Essendo cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, con una forte influenza di Johan Cruyff e Rinus Michels, tra gli altri, sento un legame speciale con il calcio olandese. Si potrebbe dire che sono, in un certo senso, un figlio del calcio dei Paesi Bassi. Altri grandi allenatori, in particolare Louis van Gaal, sotto la cui guida ho debuttato nel Barcelona, e Frank Rijkaard, sono stati anch’essi fondamentali nella mia formazione come giocatore e allenatore”, ha spiegato.

“I Paesi Bassi hanno una ricca cultura calcistica e una visione chiara che mi affascina davvero: calcio offensivo, basato sul possesso, con creatività, passione e convinzione”, ha affermato il tecnico di Terrassa, che è sempre stato un ammiratore e seguace dichiarato di Johan Cruyff nel corso della sua carriera.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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