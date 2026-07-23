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Yamal e Haaland superano Mbappè! Valutazione record dopo il Mondiale

Dopo il Mondiale 2026, Lamine Yamal ed Erling Haaland diventano i calciatori più preziosi al mondo, superando Kylian Mbappé nelle nuove stime di mercato di Transfermarkt.

Lug 23, 20261 Lettura
MUNICH, GERMANY - JUNE 08: Lamine Yamal of Spain looks on during a pitch inspection prior to the UEFA Nations League 2025 final match between Portugal and Spain at Munich Football Arena on June 08, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Mondiale 2026 non ha soltanto incoronato nuovi campioni, ma ha ridefinito anche la classifica dei giocatori più preziosi del panorama internazionale. Secondo l’ultimo aggiornamento di Transfermarkt, Lamine Yamal ed Erling Haaland raggiungono una valutazione di 220 milioni di euro, stabilendo un nuovo primato e lasciandosi alle spalle Kylian Mbappé, fermo a 200 milioni.

A incidere è stato il rendimento offerto durante la rassegna iridata. Il talento del Barcellona ha trascinato la Spagna alla conquista del titolo mondiale, confermando una crescita impressionante dopo il successo all’Europeo. Dall’altra parte, Haaland è stato il simbolo della sorprendente cavalcata della Norvegia, protagonista assoluta del torneo e tra le nazionali rivelazione della competizione.

Per gli analisti di Transfermarkt, il diciannovenne spagnolo rappresenta oggi il riferimento assoluto tra i giovani talenti del calcio mondiale. Il coordinatore Tobias Kröger ha evidenziato come Yamal abbia già accumulato successi ed esperienza superiori a quelli raggiunti da Lionel Messi alla stessa età, rafforzando ulteriormente il suo status internazionale.

Crescono Cubarsí, Saliba, Enzo Fernández e i talenti inglesi

L’aggiornamento delle valutazioni premia anche altri protagonisti del Mondiale. Pau Cubarsí registra un incremento di 20 milioni di euro e raggiunge la vetta tra i difensori centrali più preziosi al mondo insieme a William Saliba. In forte crescita anche Enzo Fernández, mentre brillano gli inglesi Elliot Anderson e Morgan Rogers, entrambi arrivati a 110 milioni di euro. Anderson firma l’aumento più consistente dell’aggiornamento con un balzo di 35 milioni, mentre Rogers cresce di 20 milioni, confermando come le prestazioni internazionali e gli importanti trasferimenti di mercato abbiano inciso in maniera decisiva sulle nuove valutazioni.

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